

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين عن رفع وكالة موديز تصنيفها الائتماني الخاص بالقوة المالية للمجموعة وشركتها التابعة، الخليج للتأمين وإعادة التأمين، من المستوى «A3» إلى المستوى «A2» مع نظرة مستقبلية مستقرة.



ويعكس هذا التصنيف الجديد المكانة الرائدة التي تتخذها المجموعة اليوم في الأسواق التي تتواجد فيها، حيث يؤكد من جديد متانة أعمالها ووضعها المالي وكذلك تنوع محفظة أصولها وقوة علامتها التجارية. وقامت وكالة موديز بالأخذ في الاعتبار عدة معايير عند رفع تصنيف مجموعة الخليج للتأمين، أولها الأداء المالي القوي للمجموعة بنهاية عام 2022 التي كانت السنة المالية الكاملة الأولى ما بعد استكمال عملية الاستحواذ على GIG-Gulf (أكسا الخليج سابقا) في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر وعمان، الأمر الذي عزز مكانة المجموعة في المنطقة كشركة تأمين إقليمية قيادية.



ومن المعايير الأخرى التي استندت إليها وكالة موديز في رفع تصنيفها هو نجاح مجموعة الخليج للتأمين في دمج عمليات «أكسا الخليج» بشكل سلس ومباشرة ما بعد الاستحواذ مع حرصها على تقليص المخاطر المتعلقة بذلك، وهو ما ساهم في تعزيز بصمة المجموعة في المنطقة من ناحية تنوع المنتجات التي توفرها وحضورها الجغرافي خارج سوقها الرئيسي في الكويت.



هذا، وشددت الوكالة على إدارة المخاطر والحوكمة الحصيفة التي تعتمدها مجموعة الخليج للتأمين لتبقى قيادية في تصنيفها الائتماني، حيث تتوقع الوكالة أن تواصل المجموعة بتعزيز أرباحها عبر الاستفادة من اقتصادات الحجم وبدعم من كفاية رأسمالها وقدراتها على التوسع بخطوط أعمالها بشكل أكبر.



وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي للمجموعة خالد السنعوسي: «نحن سعداء برفع وكالة موديز تصنيف المجموعة الائتماني المصدر والتصنيف الخاص بالقوة المالية من المستوى «A3» إلى المستوى «A2» مع نظرة مستقبلية مستقرة».



وأضاف: «يعود الفضل على هذا الإنجاز إلى إطار العمل الشامل لإدارة المخاطر الذي تتبعه المجموعة، والذي يعتمد على أدوات وتقنيات متطورة تقوم على تحديد المخاطر وقياسها وإدارتها على مستوى المجموعة بأكملها».



وتابع: «من المهم تسليط الضوء أيضا على أن المجموعة كانت قد حصلت على تصنيف مستوى A لقوتها المالية من قبل وكالة S&P، وتصنيف AM Best على مستوى A أيضا، حيث نتطلع لأن تواصل المجموعة توسعها بهذا التصنيف العالي في المنطقة، إذ نسعى لانتهاز فرص مبتكرة نوفر من خلالها تجربة استثنائية ومنتجات وخدمات توازي المعايير العالمية وتعزز علامتنا الموحدة والرائدة عبر الأسواق الإقليمية التي نخدم فيها عملاءنا».