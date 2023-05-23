

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن فوزها بجائزتين مرموقتين في مؤتمر الشرق الأوسط وشمال افريقيا لجمعية التسويق الهاتفي (MMA SMARTIES 2022). وفي هذا الحدث، الذي يحتفل بالعقول الأكثر ابتكارا وإبداعا في مجال التسويق، تم الاعتراف فيه بجهود stc المتميزة في كل من فئتي «أعمال صغيرة/ تأثير كبير» والعلامة التجارية الصوتية».



وتم تقديم الجوائز خلال مؤتمر «أيام الابتكار والابداع MMA SMARTIES 2022» الذي عقد في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، في 18 مايو الجاري، حيث فازت stc بالجوائز بعد تقييم دقيق لحملتها الإعلامية لكأس العالم 2022 FIFA بالإضافة إلى المبادرات التسويقية الأخرى التي أطلقتها الشركة تزامنا مع اطلاق كأس العالم 2022. وتسلمت دانة الجاسم، مدير عام اتصالات الشركات في stc، الجوائز نيابة عن stc الكويت.



يذكر أن مجموعة stc والشركات التابعة قد حصلت على 16 جائزة مما أهلها للفوز بلقب «أفضل معلن لعام 2022»، حيث أظهرت الحملات الفائزة الانتقال السلس لشركة stc إلى عالم الإعلانات الديناميكية، وبما يتجاوز التسويق الرقمي التقليدي، وذلك عبر تمكين قوة الذكاء الاصطناعي.



وتعليقا منها على هذه الجوائز، قالت دانة الجاسم: يسعدنا الحصول على هذا التكريم المتميز، الذي يعكس حجم العمل الجاد والجهد الذي بذله فريقنا في إطلاق حملة stc لكأس العالم 2022. وعند إطلاق مثل هذه الحملات، تركز stc على الطرق المختلفة التي يمكن أن تؤثر بها بشكل إيجابي على المجتمع. وعلاوة على ذلك، فإننا نستكشف باستمرار أساليب مبتكرة لإطلاق أنشطتنا المختلفة بطريقة تعزز تلك السمات والقيم الرئيسية وراء علامتنا التجارية.