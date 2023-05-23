

عبدالله قنيص



أمر محقق مخفر أبوفطيرة بضبط واحضار وافد مصري لاتهامه بالنصب والاحتيال وقيامه بتأجير محلين لمواطنة والاستيلاء على 42 ألف دينار، وقام بذلك رغم أن المحليين مقامان على املاك دولة وصادر بحقهما قرار ازالة لخروجهما على المخطط الهيكلي للمجمع.



وكان محامي المبلّغة أخطر مخفر ابوفطيرة بتعرض موكلته للنصب والاحتيال والتزوير في محرر عرفي من قبل وافد مصري، مشيرا الى ان المجني عليها وقعت عقدا لتأجير محلين داخل مجمع بمساحة 6 و7 امتار لإقامة مطعمين وأن المدعى عليه تسلّم 42 ألف دينار، وتبين لاحقا ان المتهم زوّر توقيعا لمدير المجمع وان المحلين صدر قرار بالازالة لعدم وجودهما في المخطط الهيكلي والتعاقد المبرم مع الدولة.