استقبل مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر د. فلاح الهاجري ناخبي الدائرة في مقره الانتخابي مساء أول من أمس.



وقال الهاجري في كلمة مقتضبة «إن الكويت كانت في الثمانينات درة الخليج واليوم تفوق علينا من حولنا من الدول المجاورة. ونحن نحتاج إلى حوار وطني شامل لانتشال الوطن مما هو فيه، وإلى وزراء كفاءات وقيادات وتكنوقراط، وإلى رجال دولة لا إلى موظفين كبار».



وأضاف: «شعاري الانتخابي «للأمة كرامة» هو محاولة لتجسيد الغضب الحاصل في الشعب الكويتي، فكل سنة أو ستة أشهر إما يكون هناك حل أو إبطال، فإذا كنا مؤمنين بالديمقراطية فلنحترم إرادة الشعب».



وتابع «اليوم التعليم بانحدار والغش في ازدياد والترهل في القطاعات التعليمية وصل مداه بالرغم من أنه يصرف عليه مليارا دينار و200 مليون دينار».



وشدد الهاجري على «ضرورة تذليل العوائق التي تواجه حل القضية الإسكانية، فالإسكان هو الاستقرار للأسرة والبلد، وفي النهاية متى ما وجدنا هناك تغليبا للمصلحة الخاصة على العامة فسنقف في وجه العبث والعابثين، فهذا بلدنا وليس لنا بلد غيره، وللأمة كرامة يجب احترامها».