استقبل مرشح الدائرة الخامسة هاني شمس ناخبات الدائرة في مقره الانتخابي النسائي مساء اول من أمس. وقال شمس في كلمة خلال الاستقبال «نتشرف بكم وبحضوركم في هذا اللقاء من أجل التواصل والالتقاء مع أهالي الدائرة وأهل الكويت، ونشكركم جميعا ومن تفاءلوا خلال الفترة الماضية بعد الصراعات السابقة والجلوس على الكراسي وعدم الإنجاز».



وأضاف «بعد الخطاب السامي لصاحب السمو الأمير الذي ألقاه سمو ولي العهد في 22 يونيو، الكل تفاءل وتحمس لأداء الدور والرسالة، وبعد حل المجلس ترشح الناس وخرج نصف مليون ناخب واختاروا نوابهم، وكنا لله الحمد وفقنا ونلنا ثقتكم بتمثيلكم في مجلس 2022 الذي توسمنا خيرا فيه للإنجاز والعمل ونحاول مع كثير من الأمور التي تعطلت منذ سنوات والفساد انتشر في كل الأماكن».



وذكر «حاولنا نجتهد واشتركنا في عضوية اللجان وقدمنا اقتراحات بقوانين وبرغبة وأسئلة برلمانية وكنا أمام إنجاز كبير ووضعنا خارطة طريق للمجلس للأولويات إلى شهر يونيو، وأصبح هناك تعاون بين الكتل».



وقال شمس «ووضعنا القوانين بالتواريخ لإنجازها، وكل نائب مقتنع بقانون قدمه ويسير وفق الإجراءات اللائحية ليرفع إلى جدول أعمال الجلسة، وبعد ذلك كله وليس لنا ذنب فيها نجد أن الناس محبطون، ولسنا السبب، نحن لم نخطئ في الإجراءات ولم تكن لدينا اي اجندات او مشاريع خاصة وغيرها من أوجه الفساد، هذه الملفات خرجت مع مجلس لم يستقر، وخلال العشر السنوات لم تستقر مجالس، حتى تعطلت الأمور». وبين أن «الحكومة هي من بيدها جميع الإجراءات والميزانية وبيدها أن تصلح إذا كانت تريد، حتى إذا المجلس لا يريد الإصلاح، نحن كمجلس عقدنا 5 جلسات فقط، ولم يسعنا الوقت، هناك من يريد أن تتعطل الأمور وأن تنشل الأمور وأن يحبط الناس، ويريدون التفرد بالعمل، ومن تأخر إلى تأخر حتى إن المواطن لا يستطيع أن يحصل بيته إلا بعد 20 سنة، وأخواتنا النساء وأمهاتنا أمورهن الكثيرة متعطلة».



وأضاف «هناك الكثير من الملفات تتطلب المتابعة ولكن هناك من يريد أن يعطل مجلس الأمة، ولكن وجود مجلس أمة مع بعض السلبيات أفضل من عدم وجوده، الاستفراد في إدارة البلد غير مقبول».



وزاد «على الشعب دور كبير في المشاركة وحث الناس على المشاركة، والإحباط لن يوصلنا إلى مكان جيد، فهناك من يسعى أن يكون



هناك إحباط، وهناك من يسعى ألا يشارك الناس في الانتخابات، يوم 6 يونيو لابد أن نشارك ونوصل رسالة بأنه مهما حدث منكم لن نتنازل عن مجلسنا، ووجود المجلس أفضل من عدم وجوده، فهناك سلطة تحل سلطة بسلطة ثالثة، فأين تعاون السلطات». وقال «نأمل في يوم 6 يونيو أن يشارك الجميع لاختيار ممثليهم، مثلما حدث في الانتخابات الماضية التي أثمرت أن يكون لكم ممثل في الدائرة، المفترض ألا نترك مجلسنا ودورنا نؤديه».