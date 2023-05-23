مجلس 2022 أتى في ظروف استثنائية ومختلفة لم تمر على جيلنا أو الجيل الذي سبقنا وجاء بعد خطاب تاريخي وخضنا التجربة وحملنا الشعب الأمانة مرة أخرى

المعاشات الاستثنائية بها تعارض مصالح.. فمن غير المقبول أن يستثني رئيس الحكومة نائباً ليحصل على راتب استثنائي وفي الوقت نفسه مطلوب منه مراقبة رئيس الوزراء

الواقع ليس جيداً منذ عدة مجالس وسنوات سابقة.. ولو كنت أعرف أن الواقع جيد لما ترشحت

الواقع يحتاج إلى سياسيين رجال دولة يديرون البلد ويصححون الأخطاء قدر المستطاع بثبات ووضوح وقوة طرح

الوضع ليس سهلاً ودقيقاً ويحتاج إلى اتخاذ مواقف صعبة تنعكس على واقع البلد

مجلس 2020 كان مجلس مليئاً بالاختبارات وكان يحتاج إلى اتخاذ مواقف حازمة لا تقبل الرمادية حتى يتحقق الصالح العام

بلدنا صغير وعوامل استدامته محدودة وبسيطة.. اليوم لدينا نفط رب العالمين وضعه تحت هذه الأرض يجب علينا الاستفادة منه إلى أبعد حد

الإصلاح السياسي أبو الإصلاحات ويتحقق بإقرار نظام القوائم النسبية

النفط منذ 70 عاماً في باطن الأرض ونحن نستخرجه فقط ونصدره لدول شرق آسيا التي تستغله وتنتج منه سلعاً ومنتجات تبيعها لنا بأضعاف الثمن

لابد من إقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات حتى يتحقق الاستقرار السياسي

قناعتي مع صحة انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة.. وقدمنا تعديلاً على اللائحة بهذا الشأن.. ومواقفنا ثابتة

لابد أن تكون المؤسسة البرلمانية صالحة وممكنة من إقرار التشريعات أو ممكّنة من الرقابة والمحاسبة

المعتدي على المال العام ليس فقط الذي يضيع ديناراً.. بل يعتبر من يضيع فرصة على البلد معتدياً أيضاً على المال العام



أعده للنشر: سلطان العبدان



دعا مرشح الدائرة الأولى النائب السابق عبدالله المضف الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات، وعدم الاستسلام للإحباط واليأس، مبينا أن هناك من يريد أن يحبط الناس ولكن بشكل ممنهج. وقال المضف في لقاء صحافي: الواقع ليس جيدا منذ عدة مجالس وسنوات سابقة، ولو كنت أعرف أن الواقع جيد لما ترشحت، والواقع يحتاج إلى سياسيين رجال دولة، يديرون البلد، ويصححون الأخطاء قدر المستطاع بثبات ووضوح وقوة طرح. وأضاف: أن مجلس 2020 كان مجلسا مليئا بالاختبارات، وكان يحتاج إلى اتخاذ مواقف حازمة لا تقبل الرمادية حتى يتحقق الصالح العام، فيما أتى مجلس 2022 في ظروف استثنائية ومختلفة لم تمر على جيلنا أو الجيل الذي سبقنا، وجاء بعد الخطاب التاريخي وخضنا التجربة وحملنا الشعب الأمانة مرة أخرى. وذكر: بلدنا صغير وعوامل استدامته محدودة وبسيطة، اليوم لدينا نفط، رب العالمين وضعه تحت هذه الأرض فيجب علينا الاستفادة منه إلى أبعد حد، وطلبنا من الحكومة تنويع مصادر الدخل، فلديها موارد ومصادر لم تستغلها بالشكل الأمثل، فالنفط منذ 70 عاما في باطن الأرض، ونحن نستخرجه فقط، ونصدره لدول شرق آسيا التي تستغله وتنتج منه سلعا ومنتجات تبيعها لنا بأضعاف الثمن. وشدد على ضرورة إقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات حتى يتحقق الاستقرار السياسي، كما أنه لابد أن تكون المؤسسة البرلمانية صالحة وممكنة من إقرار التشريعات أو ممكنة من الرقابة والمحاسبة، ورأى صحة انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة، وأن المعاشات الاستثنائية بها تعارض مصالح، وإلى التفاصيل:



خضت الانتخابات البرلمانية مرتين متتاليتين، كيف كانت التجربة، هل الاصلاح من الداخل سهل وممكن؟



٭ أعرف ان الواقع ليس جيدا، وهذا ليس من اليوم بل من عدة مجالس سابقة وسنوات وتراكمات، ولو كنت أعرف أن الواقع جيد لما ترشحت، ولكن اعرف الواقع ليس جيدا، وأنه يحتاج الى سياسيين رجال دولة، يديرون البلد ويحاولون تصحيح الاخطاء قدر المستطاع بثبات ووضوح وقوة طرح، وبالتالي اعرف ان الوضع ليس سهلا ودقيقا ويحتاج الى اتخاذ مواقف صعبة تنعكس على واقع البلد، ومجلس 2020 كان مجلسا مليئا بالاختبارات، وممكن مرت به اختبارات ما مر فيه المجلس التأسيسي، وهو مجلس كنا نعتقد أنه يحتاج إلى مواقف حازمة لا تقبل فيها الرمادية ليتحقق الصالح العام، ومجلس 2022 أتى في ظروف استثنائية ومختلفة ولم تمر على جيلنا او الجيل الذي سبقنا والانتخابات كانت بخطاب ووضع تاريخي وخضنا التجربة مرة أخرى وحملنا الشعب الأمانة مرة أخرى.



ما دورك في اللجان البرلمانية؟



٭ كنت رئيسا للجنة الخارجية وكذلك لجنة التحقيق في القسائم الصناعية والحرفية والخدمية ومقرر لجنة النفط ولجنة الشباب والرياضة.



ما دورك في لجنة التحقيق بالقسائم الصناعية والحرفية والخدمية؟



٭ هذا البلد صغير وعوامل استدامته محدودة وبسيطة، اليوم لدينا نفط، رب العالمين وضعه تحت هذه الأرض، ويجب علينا الاستفادة منه الى أبعد حد، ولدينا كذلك املاك الدولة واراضيها التي تؤجر والتي من خلالها يضمن رفاهيته كبلد، واليوم لدينا عاملان رئيسيان للأسف لم يتم الاستفادة منهما بشكل أمثل، فنحن نطلب من الحكومة تنويع مصادر الدخل ولديها موارد ومصادر لم تستغلها بالشكل الأمثل، وبالعقل والمنطق من يستطيع ان يستغل مصدرا بيده لن يستطيع ان يبتكر مصدرا آخر للدخل، ولنبدأ بالمصادر التي تحت ايدينا أولا، فالنفط منذ 70 عاما موجود في باطن الارض ونحن فقط نستخرجه ونصدره لدول شرق آسيا التي تستغله وتنتج منه سلعا ومنتجات وغيره ومن ثم تبيعه لنا بأضعاف الثمن، وبالتالي خسرنا موردا ماليا وهيكلا تعليميا لوظائف جديدة أيضا، وظائف مهولة لأبناء الشعب الكويتي ضاعت علينا، واليوم سعر المادة الخام النفط ليس لنا يد في تحديد سعرها، والمعتدي على المال العام اليوم ليس الذي يضيع دينارا فقط، لا بل من يضيع فرصة على البلد أيضا يعتبر معتديا على المال العام.



وفي المجلس السابق كوني كنت رئيس اللجنة الخارجية طلب لقائي مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط الياباني، وأثناء اللقاء قال لي ان الكويت من أكبر ثلاث دول مصدره للنفط الخام، فقلت له انا اليوم أتكلم برلمانيا ونحن في مرحلة التأميم الثانية وان نستفيد من النفط لأبعد حد، فقال لي هذه فكرة جيدة ان المصانع الموجودة لدينا عندنا تنتقل وتأتي لكم، فانظر كيف يكون الفكر العملي عندهم، ودوري اليوم كنائب بحاجة لإقرار قوانين تلزم الحكومة بهذا التوجه.



ماذا عن ملف الاصلاح السياسي؟



٭ هذا الملف ساهم بالدفع فيه عدد من النواب، وانا منهم وانا عنصر اصلاحي ولكن عبدالله واحد والفرد لا يمكن ان يحقق نتيجة مرجوة للمجتمع، ولكن ابقى فردا ولا أملك ان أعد الناس بشيء وأنا واحد، وأقول إنه بالاصلاح السياسي واستمرار البلد وعمل برامجي ومؤسسي تتحقق النتيجة، والاصلاح السياسي عن طريق تغيير قانون الانتخابات وأقول المفوضية العليا للانتخابات، وهناك امثلة للخلل بالبلد اليوم، ولكن هل هي فنية ام سياسية؟ وما ننفقه على التعليم كنا ننفق ربعه بالسبعينيات، والمشكلة ان البلد يملك مقومات لأن يكون بلدا ناجحا، ولابد أن تكون المؤسسة البرلمانية صالحة وممكنة من الاقرار والتشريع او ممكنة من الرقابة والمحاسبة.



والاصلاح السياسي هو أبو جميع الاصلاحات في البلد، واولها اقرار نظام القوائم النسبية التي تترشح وفق برنامج، وهذا هو الافضل بوجهة نظري، ومن يملك مشروعا آخر فليتقدم به وقد يكون القانون ليس من مصلحتي الانتخابية ولكن الهدف ان البلد ينصلح حاله.



وما الذي يؤدي إلى الإصلاح السياسي الذي تنشده؟



٭ المفوضية العليا للانتخابات وتعديل قانون المحكمة الدستورية، ودورنا تقديم القوانين ومتابعتها باللجان، لذلك هذا ملف مهم وهو ما يحفظ كل هذه المؤسسات ويكون هناك عمل حقيقي وبرنامج يطرح على الناخبين والاصلاح السياسي كان ومازال أولوية.. .



ما ردة فعلكم على الحكومة بسبب عدم حضور الجلسات؟



٭ أتحدث عن نفسي، وأصدرت بيانا بأنه يجب ألا تكون هناك ازدواجية معايير، وقلت هذه ممارسة غير صحيحة، واذا الحكومة لم تحترم المجلس ستواجه، ومجلس 2020 كان به «المزمع»، وفي مجلس 2022 هناك مخالفة عدم عقد الجلسات لعدم حضور الحكومة، وواجهتها بالصوت والصورة ولا أحد يملك أن يغلق البرلمان بكيفه، وهذه قاعة الناس وفيها مصالحهم والحكومة تنازلت عن الحضور بإرادتها، وزير يشغلك وتعقد الجلسة واذا غاب لا تعقد حتى من الجانب الدستوري غير صحيحة.



وما الحل من وجهة نظرك، هل صحيح أن تنعقد الجلسات من دون حضور الحكومة؟



٭ صحة انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة وقناعتي كذلك، ولكن قدمنا تعديلا على اللائحة لذلك الأمر ومواقفنا ثابتة.



هل ستصمتون عن المعاشات الاستثنائية؟



٭ كنت أحد مقدمي قانون إلغاء الرواتب الاستثنائية، ومن غير المقبول رئيس الوزراء يستثني نائبا ليحصل على راتب استثنائي وفي الوقت نفسه مطلوب من النائب مراقبة رئيس الوزراء، أعتقد فيها تعارض مصالح ولن أقبلها، وكيف أبقي على قانون يعطيني أفضلية وهو باب هدر ومفسدة.



كلمة أخيرة؟



٭ الناس فهمت وعرفت وتعرف قيمة ذهابها للانتصار لمؤسساتها، وانا قريب من الناس، نعم هناك احباط وانزعاج ولكن لا يوجد استسلام.. «ازعل ولكن لا تحبط»، ويوم 6/6 قادم والانتخابات قائمة وهناك احتمالان يمكن أن يكون المجلس جيدا أو لا، وهناك من يريد إحباط الناس بشكل ممنهج.