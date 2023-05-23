

استقبل وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل مساء اليوم مستشار وزير الدفاع الأول البريطاني للشرق الأوسط الفريق أول طيار مارتن سامبسون، والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أهم الأمور والموضوعات ضمن محور الزيارة، كما تخلل اللقاء تكريم عدد من الضباط من منتسبي الجيش الكويتي والحرس الوطني خريجي أكاديمية ساندهيرست الملكية العسكرية البريطانية على تفوقهم وتميزهم أثناء فترة ابتعاثهم ودراستهم في الأكاديمية الملكية.



حضر اللقاء سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بليندا لويس، ورئيس هيئة التعليم العسكري اللواء الركن فهد الطريجي ومدير التعاون العسكري العميد الركن بحري فهد العتيبي، وعدد من الضباط القادة في الجيش.