دارين العلي

نفّذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء حملة واسعة استهدفت عشوائيات خيطان تم خلالها قطع التيار عن عدد من المنشآت وتنفيذ 4 محاضر ضبط مخالفة وإثبات حالة بسبب التعديات على الشبكة.

وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري، إن الحملات حاليا تستهدف المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والتي تكثر فيها الأعطال في فصل الصيف، لافتا إلى أن الفريق نجح بالحد من تلك المخالفات بشكل كبير.

وبين الشمري رصد 40 مخالفة هذا الشهر، مؤكدا استمرار الفريق بالعمل على ضبط التعديات على الشبكة صمن استراتيجية الفريق في تكثيف الحملات مع بداية كل صيف.

وفي سياق متصل قال الشمري ان الفريق يستمر بتوزيع الانذارات والملصقات على المخالفين بهدر المياه في قطاعات السكن الخاص لتنبيه الملاك بضرورة توعية العمالة والخدم لديهم بعدم الاسراف سواء بالكهرباء أو المياه.

وأوضح الشمري أن هذه الانذارات تكون مقدمة لتسجيل مخالفة في حال لم يلتزم الملاك وتم تكرار الهدر وعدم الاستجابة الى دعوات الوزارة.