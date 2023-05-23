في إطار دعم الكفاءات الطبية الوطنية، استقبل وزير الصحة د. أحمد العوضي، أعضاء التدريس والأطباء المتدربين ببرنامج البورد الكويتي لطب أسنان الأطفال في مركز الفروانية التخصصي لطب الأسنان، بعد حصول عيادات البرنامج على شهادة الاعتراف كمركز معتمد في علاج الأسنان لحالات التوحد والاضطراب الحسي في الأطفال، وذلك من المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر في الولايات المتحدة الأمريكية، ليصبح أول مركز في دولة الكويت يحصل على هذا الاعتراف.

وبهذه المناسبة أشاد الوزير بجهود العاملين في البرنامج، ومساهمتهم في تطوير المنظومة الصحية عبر خدمات طب الأسنان المقدمة للأطفال من ذوي الاضطرابات الحسيّة، والتي تشمل الأطفال المصابين بالتوحد.

هذا وقد جاء الاعتراف بعد تحقيق البرنامج لشروط الاعتراف خلال العامين الأكاديمين السابقين، والتي كان من ضمنها اتمام دورات تدريبية مكثفة للأطباء المدربين والمتدربين، واجتيازهم لاختبارات أكاديمية في هذا المجال، وحصول كل الأطباء المدربين في البرنامج على شهادة أخصائي معتمد للتوحد Certified Autism Specialist، وكذلك حصول نحو 80% من الأطباء المتدربين في البرنامج على شهادة Autism Certificate، كما يقوم بقية الأطباء المتدربين باستكمال شروط الحصول على الشهادة خلال هذا العام الأكاديمي.

وفي إطار تضافر جهود عمل فريق البرنامج، فقد تم استحداث عيادة نوعية مجهزة بأعلى المقاييس الحديثة لعلاج أسنان الأطفال من ذوي الاضطرابات الحسية، والتي تشمل الأطفال المصابين بالتوحد، كما يواصل الفريق جهود البحث العلمي وما وصلت إليه الأبحاث في مجال استخدام العيادات المخصصة للأطفال من ذوي الاضطرابات الحسية في علاج الأسنان.