مريم بندق

علمت «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية اعتمد كتاب تضمن الانتهاء من التدقيق على كشوف أسماء المستحقين لصرف مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في 4 شركات نفطية، وكذلك المبالغ المطلوبة لتغطية مستحقات جميع العاملين حسب كتاب مؤسسة البترول لديوان الخدمة المدنية.



وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الديوان خاطب وزارة المالية، وان وزارة المالية خاطبت مؤسسة البترول بالموافقة منذ 10 أيام.



وفي مؤسسة البترول الكويتية، أوضحت مصادر أنه جار الانتهاء من إجراءات الصرف، موضحة «لم تنته إجراءات الصرف حتى تاريخه» وسيتم الإعلان قريبا جدا عن موعد الصرف.