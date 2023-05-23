عبدالعزيز الفضلي

أكد وزير التربية و وزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني، أن وزارة التربية حرصت على توفير الأجواء المناسبة والمريحة لاداء أبنائنا الطلبة اختباراتهم، وسخرت كل إمكانتها لتحقيق هذا الهدف.

وخلال تفقده، صباح اليوم، اختبارات طلبة العاشر والحادي عشر، في ثانوية أحمد الربعي للبنين، وثانوية فاطمة الصرعاوي للبنات، نوه العدواني، في تصريح صحافي، أن الوزارة أطلقت حملتها التوعوية تحت شعار "استعد" التي استهدفت تهيئة الطالب نفسيًا و تربويًا وصحيًا، لأداء الاختبارات بطريقة تضمن له التفوق والنجاح.

واطمأن الوزير على سير اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر بقسميه العلمي الأدبي، وثمن جهود المعلمين والإدارات المدرسية في النظام وتهيئة الأجواء المناسبة للطلبة ليؤدوا الامتحانات براحة وطمأنينة، مشيدا بحسن سير اللجان بالشكل المطلوب، وعلى مستوى من المهنية المرتفعة جدًا.

وأوضح العدواني أن ما رآه في قاعات الاختبارات، هو المطلوب والمعمم من قبل وزارة التربية على جميع المدارس لتنظيم الاختبارات بالشكل المطلوب ولتحقيق النتائج المرجوة التي تسعد الوزارة والإدارات المدرسية، كما تسعد الطلبة وأولياء أمورهم، داعيا الله التوفيق والنجاح لأبنائه الطلبة.

ويذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات في صفوف النقل بلغ 160835 طالب وطالبة من المرحلة المتوسطة ، و 44384 طالب وطالبة من الصف العاشر ، و 40614 طالب وطالبة من الصف الحادي عشر بقسميه العلمي والأدبي .