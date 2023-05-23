أعلنت وزارة الصحة عن افتتاح مركز اسعاف (غرب عبدالله مبارك - A) العامل على مدار الساعة ليكون التاسع في منطقة الفروانية الصحية وال78 في الكويت.

وقال مدير إدارة الطوارئ الطبية الدكتور احمد الشطي في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، ان المركز يتكون من دورين يستوعب الأول مواقف لخمس سيارات اسعاف وخدماتها من تجهيزات ومستهلكات وتعقيم والثاني عبارة عن غرف استقبال بلاغات ومكاتب واستراحة.

ولفت الى ان افتتاح مركز غرب عبد الله المبارك سيساعد في الوصول الى مكان البلاغات بمعدل 10 دقائق من تلقي البلاغات موضحا ان هذه المراكز سيكون لها دور إضافي في نشر ثقافة ومهارة الإسعاف الأولى على مستوى المناطق المجاورة بالتنسيق مع قيادة اسعاف الفروانية.

وأشار الى أهمية الافتتاحات الجديدة التي ستتم قريبا وتشمل افتتاح مراكز اسعاف في المدينة الجامعية و(صباح الأحمد - C) والخيران والوفرة.