بشرى شعبان

أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري قرارات إدارية تضمنت نقل 26 موظفا إشرافيا بين مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام في مختلف القطاعات.

ووفقا للقرارات، التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، تم نقل مدير إدارة مكتب وكيل الوزارة فهد الحمدان إلى إدارة خدمة المواطن، ومدير إدارة خدمة المواطن عبدالرحمن غالي، إلى إدارة التنمية التعاونية، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة حمد متعب إلى إدارة شؤون العضوية والانتخابات، ومدير إدارة شؤون العضوية أحمد فريج، إلى إدارة الرقابة التعاونية.

كما قضت القرارات أيضا بنقل كل من، ناصر مرزوق إلى المراقبة المالية بإدارة الرقابة التعاونية، وهنادي الإبراهيم إلى المراقبة الإدارية بذات الإدارة، ونقل بدر العنبري إلى مراقب المكتب الفني، وعبدالرحمن ماجد ليكون رئيسا لقسم التسويات المالية، وعبدالله العازمي رئيسا لقسم الميزانيات، وخليفة الشمري رئيسا لقسم الرقابة الإدارية، فضلا عن نقل دلال فجحان رئيسة لقسم الحسابات العامة، باسل العازمي إلى قسم المتاجرة.

كما تضمنت القرارات نقل كل من: حسين القطان رئيسا لقسم الرقابة المالية، عبير العدواني إلى مكتب الخدمة الوطنية، وحمد الدوسري إلى قسم تدقيق الرواتب، وعنود العنزي إلى قسم الأراضي بإدارة التنمية التعاونية، ومنى الشرهان إلى قسم النظم الآلية بإدارة الحاسب الآلي، إضافة إلى نقل علي حسين لقسم مركز تنمية المجمع في بيان، ونوف الظفيري إلى قسم التوجيه بإدارة المسنين، وسلطان الهاجري إلى دار الضيافة الاجتماعية بإدارة رعاية الأحداث، وأحمد الشمري إلى قسم دار الرعاية الاجتماعية بذات الإدارة، ونواف العتيبي إلى قسم الإعداد والتدريب، وجميعهم رؤساء أقسام.