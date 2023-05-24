د.منال الكندري: الدليل يضم صوراً توضيحية ملونة تخص 130 نوعاً من القشريات تنتمي إلى 48 عائلة

أصدر معهد الكويت للأبحاث العلمية دليلا لتصنيف القشريات في المياه الضحلة ومناطق المد والجزر في البلاد «هدبيات الأرجل وعشاريات الأرجل وفميات الأرجل».

جاء ذلك خلال فعالية أقيمت بالمركز العلمي تزامنا والاحتفال باليوم العالمي للتنوع الإحيائي الذي يصادف 22 مايو سنويا.

وقالت مؤلفة الدليل د.منال الكندري من مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية التابع للمعهد إن الدليل يضم صورا توضيحية ملونة تخص 130 نوعا من القشريات تنتمي إلى 48 عائلة سواء الحية منها أو المحفوظة والموائل التي تستوطنها إضافة إلى الوصف الأساسي لأشكالها ومعلومات بيولوجية وبيئية عنها ومواقعها الجغرافية.

وأضافت أهمية هذا الدليل ‏‎تكمن في كونه مصدرا ثريا من المعرفة للخبراء الأكاديميين والبيولوجيين «علماء الأحياء والبيئة» وطلاب المدارس والجامعات الذين يعملون في دراسات التنوع البيولوجي والبيئي وستكون له فائدة تثقيفية كبيرة للمجتمع بجميع فئاته العمرية وللغواصين والهواة ومحبي الطبيعة.

وذكرت د.الكندري أن هذا الدليل يشكل مرجعا علميا مهما والأول في نوعه، حيث أجريت آخر التحديثات للمراجع البيولوجية والتصنيفية للكائنات البحرية المتواجدة في سواحل الكويت مما يسهم في بناء قاعدة البيانات الأساسية للتنوع الأحيائي بالبلاد.

وقالت إن هذا النوع من الدراسات يعد ضمن الاستراتيجيات والخطط الوطنية والاتفاقات الدولية المتعلقة بالمحافظة وصون وحماية التنوع الإحيائي.

وأضافت أن الدليل يحتوي على أنواع جديدة من القشريات لم يسبق تسجيلها في الكويت والخليج العربي، ويعد مفتاحا علميا للأنواع الموجودة إذ يساعد في تسهيل عملية المقارنة مع الأنواع الأخرى في منطقة الخليج العربي وبجميع أنحاء العالم.