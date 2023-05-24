عبدالعزيز الفضلي



تحت رعاية وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان والسفيرة الفرنسية لدى الكويت كلير لو فليشر ومستشار التعاون والعمل الثقافي بونوا كاتالا وبحضور الموجه الفني العام للغة الفرنسية أنور الكندري، أقيمت فعالية ختام الأنشطة للتوجيه الفني العام للغة الفرنسية للعام الدراسي 2022 /2023 على مسرح وزارة التربية.



وقال الموجه الفني العام للغة الفرنسية أنور الكندري: حرصنا على إقامة مثل هذه الفعاليات من أجل تكريم جميع المساهمين في تطوير العملية التعليمية للغة الفرنسية من معلمين ومعلمات وطلبة وطالبات، فضلا عن الموجهين والموجهات، لما بذلوه من جهود طوال السنة الدراسية من خلال المشاركة بالأنشطة والندوات والورش التعليمية، مشيدا بالتفاعل الإيجابي الملموس من القائمين على العملية التعليمية والعمل الجاد المتواصل والدؤوب خلال العام الدراسي.



وأشاد بروح الحماس والنشاط لدى المتدربين الجدد من أجل تطوير مهاراتهم وقدراتهم المهنية والتربوية.



كما أوضح الكندري أنه بصدد عمل خطة توسعية شاملة في المستقبل لاحتضان المعلمين الجدد لعقد دورات وورش عمل جديدة يرأسها مجموعة من المدربين الأكفاء، وذلك للارتقاء بالمنظومة التعليمية.



وخلال الفعالية تم عرض فيديو توضيحي يشرح منجزات التوجيه الفني والدورات التدريبية الداخلية والخارجية وأيضا عرض لمقتطفات أداء الطلبة للمسابقات.



وفي ختام الفعالية تم تكريم الموجهين والموجهات ورؤساء الأقسام والمعلمين والمعلمات وتوزيع الدروع التذكارية.



هذا، وحضر الفعالية الموجهين الأوائل للغة الفرنسية للمناطق التعليمية أنوار الرضوان، بشاير البغدادي، فرح أسيري، محمد المطيري، بدر العجمي، د.سعود الشمري ومجموعة من رؤساء الأقسام والمعلمين والمعلمات.