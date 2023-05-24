استمع مكتب المحاسبة الوطني، المعني بمكافحة الفساد، إلى أقوال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في اتهامات بالفساد أمس، وذلك بعد أقل من أسبوع على رفضه لاستدعاء للمثول أمامها واستنكاره للاتهامات الموجهة اليه، بحسب محام لخان.



وقال محاميه فيصل شودري «حضر التحقيق»، في إشارة إلى قيام مسؤولين من مكتب المحاسبة الوطني باستجوابه.



وذكر شودري أن بشرى زوجة خان، التي تواجه أيضا اتهامات بالكسب غير المشروع، انضمت إليه لكن تم استجواب عمران خان وحده حتى وقت مبكر من بعد ظهر أمس. ولم تعلق على الاتهامات الموجهة إليها، لكن خان نفى أن تكون قد ارتكبتها.



وأصبح نجم الكريكيت الدولي السابق رئيسا للوزراء في 2018 بدعم ضمني من الجيش رغم نفي الجانبين هذا الدعم في ذلك الوقت، لكنه اختلف لاحقا مع قادة الجيش وأطيح به من منصب رئيس الوزراء بعد خسارته في تصويت على الثقة عام 2022.



من جهة أخرى، قتل ستة من أفراد الأمن الباكستانيين بعد أن حاصر عشرات المسلحين موقعا للتنقيب عن الغاز والنفط تابع لمجموعة طاقة مجرية، بحسب ما اعلنت الشرطة امس.



وقال قائد الشرطة في منطقة هانغو في إقليم خيبر باختونخوا عاصف باهدور لوكالة فرانس برس، إن نحو 50 مسلحا هاجموا موقعا تعود ملكيته لمجموعة أم أو أل غروب ومقرها بودابست.



وأضاف «كانوا يحملون أسلحة خفيفة وثقيلة وأطلقوا قذائف هاون، ما أدى إلى مقتل ستة من أفراد الأمن عند المدخل الرئيسي» للموقع القريب من الحدود مع أفغانستان.



من ناحيتها، أكدت المجموعة المجرية في بيان حصيلة القتلى، لكنها قالت إنه لم يقتل أي من موظفيها. وبحسب الشركة، فإن بئرين بالقرب من موقع الهجوم «تم إغلاقهما بشكل مؤقت عبر تقنية الوصول عن بعد»، مشيرة الى أن البئرين مؤمنان الآن.



وأوضح قائد الشرطة، أن من بين القتلى أربعة من أفراد قوة رديفة للشرطة واثنين من حرس الأمن التابعين للشركة.



وبحسب باهدور، فإن «تبادل إطلاق النار استمر لأكثر من ساعة. وأجبرت قوات الشرطة المسلحين على الفرار».