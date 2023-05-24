اختتمت مدرسة التميز النموذجية أنشطتها الرياضية في الحفل الذي اقامته أمس الأول في صالة نادي الكويت، برعاية المدير العام بدر حمد الشيخ وحضور مدير الأنشطة عبدالعزيز بدر الشيخ والوكلاء المساعدين، وعدد من رؤساء الأقسام ومدرسي المدرسة، وأولياء أمور اللاعبين.



وشهد مهرجان الختام العديد من الفقرات المتنوعة، تخللته إقامة المباراة النهائية لدوري كرة القدم المدرسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وفاز فريق الصف التاسع بكأس المرحلة المتوسطة، فيما ذهب لقب دوري المرحلة الثانوية إلى صف 12-8 علمي.



وقام عبدالعزيز بدر الشيخ والوكلاء المساعدين بتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، وقد أشرف على تنظيم المهرجان قسم التربية البدنية برئاسة علاء عوض.