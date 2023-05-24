بيروت ـ ناجي شربل



تقدم دينامو لبنان على ضيفه الرياضي بيروت 1-0 من أصل 7 مباريات ممكنة بينهما في نهائي بطولة لبنان في كرة السلة لأندية الدرجة الأولى للرجال، بفوزه عليه بفارق 9 نقاط 87-78، في المباراة التي جرت بينهما في قاعة «روكلاند أرينا» على طريق المطار.



وتقدم الرياضي للمرة الأولى في المباراة قبل نهاية الشوط الثاني بدقيقتين، بعد بداية قوية لأصحاب الأرض، إلا أن دينامو استعاد زمام المبادرة في الشوط الثالث ورفع الفارق إلى 18 نقطة 57-39، بدفاع محكم وكرات مرتدة سريعة.



ومجدداً، استرد الرياضي الزمام في بداية الشوط الرابع والأخير وتمكن من التقدم 68-66، ليهز معنويات لاعبي دينامو للمرة الثانية في وقت حساس من المباراة، ورغم ذلك، عاد دينامو ليتقدم مجددا بفارق 10 نقاط قبل النهاية بأربع دقائق.



ويستضيف الرياضي منافسه مساء اليوم الأربعاء في قاعة صائب سلام بالمنارة، بعدما أخفق في كسر أفضلية الأرض لدينامو متصدر ترتيب الدوري المنتظم.



ويتطلع الرياضي إلى تعديل النتيجة سعيا لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، فيما يخوض دينامو الدور النهائي للمرة الأولي في تاريخه.



نهائي الطائرة



إلى ذلك، يستضيف سبيد بول شكا نظيره الأنوار الجديدة عصر اليوم الأربعاء في قاعة حامات بساحل البترون في ثالث مواجهات نهائي بطولة لبنان للكرة الطائرة لأندية الدرجة الأولى رجال، حيث تشير النتيجة إلى تعادل الفريقين بفوز لكل منهما بعد أن عادل الأنوار الجديدة ضيفه سبيد بول شكا حامل اللقب في النسخ الأربع الأخيرة بالفوز عليه أمس الأول بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت بينهما في مجمع ميشال المر الرياضي بالبوشرية، فيما كان سبيد بول قد فاز أولا 3-1 الجمعة الماضي في قاعة حامات.