الدوحة - فريد عبدالباقي



كشف الاتحاد القطري لكرة القدم، عن الأندية التي ستشارك في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023-2024، وذلك قبل إجراء قرعة البطولة التي ستقام في 24 أغسطس المقبل في العاصمة الماليزية (كوالالمبور)، حيث سيلعب الدور التمهيدي الأول (الملحق) يوم 8 أغسطس، والدور الثاني 15 أغسطس، والدور النهائي للملحق 22 من الشهر ذاته.



تمتلك قطر مقعدين في دور المجموعات، وفريقين في الدور الإقصائي، وذلك بحسب ما أعلنه الاتحاد القطري، حيث يلعب السد بطل دوري 2021-2022، برفقة الدحيل بطل دوري 2022-2023 مباشرة إلى دور المجموعات، ومنح فوز الدحيل بلقب الدوري في موسم 2022-2023، لصاحبي المركزين الثالث والرابع في نسخة دوري موسم 2021-2022، وهما الوكرة (ثالث الدوري)، والعربي (رابع الدوري) المقعدين المتبقيين (الدور التمهيدي).



وستقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من 18 سبتمبر 2023 حتى ديسمبر من العام ذاته.



في المقابل، تقام مباريات الأدوار الإقصائية في الفترة من 12 فبراير إلى 24 أبريل 2024، على أن يقام الدور النهائي من مباراتي ذهاب وإياب يومي 11 و18 مايو 2024.



وكان الاتحاد الآسيوي أعلن عن نظام جديد لنسخة 2024، حيث سيكون المستوى الأول من ضمن 3 مستويات للأندية في نسخة 2023-2024.



24 فريقاً في دور المجموعات



وسيشهد دوري أبطال آسيا دورا تمهيديا، يليه دور إقصائي، ثم دور المجموعات بنظامه الجديد.. وسيضم دور المجموعات 24 فريقا موزعة بين أندية الشرق والغرب بالتساوي، وتضم كل منطقة 12 فريقا يتنافسون بنظام الدوري، حيث يخوض كل منها 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه في مواجهة 8 فرق مختلفة ضمن نفس المنطقة.



وستتأهل 8 أندية من هذه المجموعة إلى دور الـ 16 الذي تقام مبارياته ذهابا وإيابا، وبداية من ربع النهائي، ستقام الإقصائيات بنظام المباراة الواحدة بنظام التجمع في دولة واحدة تستضيف المباراة النهائية.



وسيتم السماح للأندية بتسجيل 35 لاعبا في قائمتها، وكان المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي صادق على توصية رفع عدد اللاعبين الأجانب في قائمة تشكيلة الأندية من النظام الحالي 3+1 إلى 5+1 (خمسة لاعبين من أي جنسية بالإضافة إلى لاعب من الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي).



كما تمت المصادقة على استبعاد قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض لحسم تساوي الفريقين، وتم بدلا منها اعتماد خوض وقت إضافي، وكذلك ركلات الترجيح عند الحاجة من أجل تحديد الفائز في مواجهتي الذهاب والإياب، وسيتم تطبيق هذا الأمر في مسابقات الأندية اعتبارا من موسم 2023-2024.



«الدرجة الثانية»



هذا، ويعقد الاتحاد القطري اجتماعات مستمرة مع أندية دوري الدرجة الثانية، من أجل تغيير نظام الدوري اعتبارا من موسم 2023-‏‏‏2024 على أن يضم نفس الأندية الثمانية، ولكن باسم جديد ونظام مختلف خاصة فيما يتعلق بقيد اللاعبين.



ويناقش الاتحاد حاليا مع أندية الدرجة الثانية تغيير مسمى دوري الدرجة الثانية ليصبح باسم (دوري الموهوبين) على أن يقام بنظام جديد اعتبارا من الموسم المقبل، حيث تتنافس فيه 8 أندية هي: السيلية (الهابط من الدوري القطري هذا الموسم) والخور والخريطيات ومسيمير والشحانية والوعب ولوسيل والبدع.



وبحسب النظام الجديد ستتنافس الأندية الـ 8 المشاركة بنفس نظام الصعود والهبوط، لكن مع تغيير كامل في نظام قيد اللاعبين المؤهلين لتمثيل الفرق في البطولة، حيث سيسمح لكل ناد بقيد 30 لاعبا، لا يزيد عمر أي لاعب على 33 عاما، وبالتالي اللاعب الذي يزيد عمره على 33 عاما لن يكون مسموحا له باللعب في دوري الموهوبين الجديد. وتجري دراسة للسماح للأندية بقيد 7 لاعبين أجانب، 6 منهم تحت 21 عاما (من بينهم حارس مرمى) ولاعب أجنبي واحد لا يزيد عمره على 33 عاما مثله مثل باقي اللاعبين الآخرين.



وإلى ذلك، وصل المحترف التونسي لنادي الدحيل فرجاني ساسي إلى القاهرة، وذلك بهدف زيارة ناديه السابق الزمالك المصري وتسوية مستحقاته المالية المتأخرة، قبل التوجه إلى تونس لقضاء فترة إجازة قصيرة استعدادا للموسم الكروي الجديد.