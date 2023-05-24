القاهرة ـ سامي عبد الفتاح



يتجه مجلس إدارة نادي الزمالك لعقد جلسة خاصة مع الكولومبي أوساريو المدير الفني للفريق في ظل النتائج المخيبة للآمال مؤخرا وكان آخرها التعادل أمام الداخلية ما سبب حالة من الغضب داخل أروقة المجلس بسبب اختيارات المدرب وطريقة اللعب التي انتهت بالفريق في المركز الرابع برصيد 47 نقطة، حيث خاض الكولومبي 6 مباريات انتصر في 3 وتعادل في مباراتين وخسر واحدة، وبالرغم من ذلك صرح الكولومبي بأنه سعيد في القلعة البيضاء رغم امتلاكه عروضا من المكسيك وأنه مستمر لاستكمال مشروعه بتكوين فريق ينافس على البطولات ويعيد الزمالك إلى سابق عهده.



بينما على مستوى اللاعبين، أكدت مصادر أن محمد أشرف روقا يشعر بحالة من الغضب وعدم الارتياح داخل صفوف الفريق بعد مهاجمة الجماهير له في مباراة الداخلية بسبب الهدف الذاتي الذي أحرزه وتسبب في خسارة الفريق أمام الإسماعيلي ما دفع باوساريو وشيكابالا لمحاولة دعمه ومطالبة الجماهير بالتوقف عن الهجوم على اللعب.



وفي الإطار نفسه، يدرس الحارس محمد عواد الرحيل عن الفريق بعد تلقيه عرضا سعوديا خاصة بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي وترك مكانه للحارس الشاب محمد صبحي، في حين طلب المغربي أحمد بلحاج عقد جلسة مع المدير الفني لمعرفة وضعه الحالي داخل الفريق نتيجة عدم مشاركته بصفة أساسية خاصة مع اقتراب انتهاء إعارته من أسوان وعدم جلوس مسؤولي الزمالك معه لمناقشة تفعيل بند الشراء حتى الآن.



إلى ذلك، احتفل النادي الأهلي أول من أمس بذكرى حصوله على لقب نادي القرن الأفريقي على صفحته الرسمية في العام 2001 وذلك قبل أيام من مواجهة الوداد المغربي في النهائي الأفريقي الـ16 في تاريخه، كما يعقد مسؤولو فريق الكرة بالنادي الأحمر جلسات أخيرة لإنهاء ملف التجديد مع نجم الفريق حسين الشحات ويتبقى الاتفاق على نقطتي نسبة المشاركة في المباريات والإعلانات التي يرغب اللاعب في تعويضه ماديا من خلالها بعد تلقيه عدة عروض مغرية من أندية خليجية ولكنه أعلن رغبته في استكمال مسيرته في الأهلي.



وفي إطار الدوري المصري الممتاز، تقام اليوم مباراتان في الـ9.30، حيث يستضيف بيراميدز فريق حرس الحدود كما يتواجه فيوتشر مع سيراميكا كليوباترا وتحظى مباراتا اليوم باهتمام كبير نظرا للصراع الشرس على المركز الثاني بين بيراميدز (52 نقطة) وفيوتشر (51 نقطة) لضمان المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، كما تقام مباراة واحدة في منافسات الدور 32 من كأس مصر والتي ستجمع الإسماعيلي وفريق النجوم على ستاد الاسماعيلية في الـ6 مساء.