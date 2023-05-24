ألقت طائرات إسرائيلية أمس منشورات على مناطق حدودية بجنوب لبنان مع إسرائيل تحذر من خرق الخط الحدودي بحسب مصادر في الجيش اللبناني وقوى الأمن وشهود عيان لوكالة «شينخوا».



وأضافت المصادر أنه عثر على مئات المنشورات في المناطق الحدودية بشرق جنوب لبنان وخاصة في المنطقة الممتدة من تلال كفرشوبا غربا وحتى مرتفعات شبعا شرقا.



وحملت المنشورات عبارة كتبت باللونين الأحمر والأسود «فكر قبل أن تعمل، اختراقك للحدود ونشاطك يعرض الوضع للخطر وقد يؤدي إلى إصابتك، اتبع القاعدة الشرعية أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة)» إضافة لصورة تمثل جانبا من السياج الحدودي الفاصل بين لبنان وإسرائيل وعناصر إسرائيلية بمحاذاته.



وقالت المصادر ذاتها، إن مروحيات إسرائيلية إضافة لمسيرات حلقت في طلعات متتالية فوق الخط الحدودي لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر شرق جنوب لبنان وعملت على إلقاء المنشورات من ارتفاع متوسط.



وأشارت إلى أن الجانب اللبناني سلم نسخا من المنشورات إلى قوات الأمم المتحدة العاملة بجنوب لبنان (يونيفيل).



وأعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية أن طائرة معادية «قامت بإلقاء منشورات تحذيرية تهديدية لرعاة الماشية ولسكان المزارع المحررة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا».