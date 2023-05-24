المحلل المالي



بعد أن أعلنت جميع البنوك الكويتية عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول من 2023، تبين أن الأداء والوضع المالي لمعظم البنوك في تحسن مستمر، حيث استفاد القطاع من ارتفاع أسعار الفائدة وتسارع نمو النشاط الاقتصادي في الكويت.



وفي هذا السياق، سجلت البنوك الكويتية ارتفاعا في صافي أرباحها المجمعة بنسبة 41% لتسجل 397 مليون دينار، بالمقارنة مع 282 مليون دينار لفترة الربع الأول من 2022، وأيضا أعلى بنسبة 114% من صافي أرباح الربع الأول من 2021 التي بلغت 186 مليون دينار، وبالتالي تعتبر هذه النتائج الربع سنوية للبنوك الأفضل والأعلى تاريخيا.



والنتائج الجيدة هذه جاءت بدعم من زيادة تراجع مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض قيمة استثمارات القطاع بصافي إيرادات تشغيل بنسبة 29% لتسجل 949 مليون دينار لفترة الربع الأول من عام 2023 بقيادة بيت التمويل الكويتي «بيتك» نتيجة استحواذه على البنك الأهلي المتحد - البحرين، حيث ارتفعت صافي إيرادات التشغيل لـ «بيتك» 66% إلى 379 مليون دينار.



وأيضا الوطني الذي ارتفعت صافي إيراداته التشغيلية بنسبة 18.4% لتسجل 278 مليون دينار، ايضا استطاعت معظم البنوك من رفع إيراداتها التشغيلية بنسب متوسطة منها التجاري وبنك الخليج بنسبة 34% و12% على التوالي.



ومن جهة أخرى، من الملاحظ انخفاض المخصصات بشكل ملحوظ لمعظم البنوك إلا ان ارتفاع مخصصات الوطني بنسبة 124.5% إلى 28 مليون دينار أثرت على المجموع العام، حيث ارتفعت مخصصات القطاع بنسبة 3.3% في الربع الأول من عام 2023 لتسجل 106 ملايين دينار.



بينما انخفضت مخصصات بيت التمويل الكويتي بنسبة 19% لتسجل 33 مليون دينار. كما تعتبر مخصصات القطاع للربع الأول من عام 2023 اقل بنسبة 45% عن مخصصات الربع الأول من عام 2021 التي سجلت 187 مليون دينار.



أيضا كان لارتفاع أسعار الفائدة وتسارع نمو سوق الائتمان نتائجه الإيجابية على صافي إيرادات الفوائد للقطاع التي ارتفعت بنسبة 22% لتسجل 640.6 مليون دينار. كما كان لتسارع نمو حجم الأعمال الأثر الإيجابي على الإيرادات من غير الفوائد، حيث ارتفعت بنسبة 44% لتسجل 309 ملايين دينار بقيادة بيتك الذي سجل نموا بنسبة 121.5% لتسجل 153 مليون دينار.



وبالتالي ارتفاع صافي إيرادات التشغيل للقطاع بنسبة 29% لتسجل مستوى قياسيا عند 949 مليون دينار بقيادة بيتك الذي حقق إيرادات تشغيلية قيمتها 379 مليون دينار، والوطني بـ 278 مليون دينار وبوبيان بـ52.6 مليون دينار.