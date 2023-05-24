القاهرة ـ هناء السيد



قال وزير العمل ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل في مملكة البحرين الشقيقة جميل بن محمد علي حميدان إن الكويت ومملكة البحرين تعتبران بلدا واحدا، لافتا إلى أن العلاقات بينهما على المستويات الرسمية والشعبية والأهلية مؤسسة تأسيسا قويا ومتينا.



جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» خلال ترؤس الوزير جميل حميدان وفد مملكة البحرين في افتتاح أعمال الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي الذي عقد في القاهرة.



وقال الجميل: نعتز بتجربة الكويت في المجال العمالي والنقابي، مضيفا أن هناك تجانسا وتنسيقا دائمين لتحقيق وتنشيط أكبر لبرامج التوظيف والحماية الاجتماعية والتأمين ضد التعطل وحماية المواطنين.



وخلال كلمته في المؤتمر، الذي أقيم تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد وزير العمل البحريني حرص المملكة الدائم على تعزيز العمل العربي المشترك والمساهمة في رسم السياسات العامة لمنظمة العمل العربية في تطوير أنظمة أسواق العمل وتبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء في مجال خلق فرص العمل وتنمية الموارد البشرية، وذلك لما يشكله إدماج وتوظيف الشباب العربي من أهمية وأولوية تسهم في استقرار المجتمعات العربية وتنميتها.



وأشاد باهتمام المؤتمر بعملية تطوير الحوار الاجتماعي الثلاثي بين أطراف الإنتاج وانعكاسات ذلك على تحسين بيئات العمل في الدول العربية، مؤكدا أن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا في توفير مقومات بيئة العمل اللائقة والمحفزة على الإنتاج ونمو وخلق المزيد من فرص العمل.



وتناول المؤتمر بنودا مهمة، منها تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، وموضوعه «الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل»، إلى جانب مناقشة موضوع «مستقبل الضمان الاجتماعي في المنطقة العربية»، وبحث «سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة».