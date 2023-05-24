الشطي: البنك يكرس ريادته في استقطاب الطاقات الكويتية بفضل بيئة عمل فريدة



يحرص بنك الكويت الوطني دائما على دعم الطلاب حديثي التخرج في أولى خطوات حياتهم المهنية وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل، وفي هذا الإطار شمل البنك برعايته المعرض الوظيفي الذي نظمته جامعة الشرق الأوسط الأمريكية «AUM».



وتأتي مشاركة الوطني في هذا المعرض لتعكس حرص البنك المتواصل على دعم الشباب الكويتي وسعيه لاستقطاب أفضل الكفاءات والمواهب الوطنية وتوفير فرص العمل المناسبة لهم في قطاع مهم مثل القطاع المصرفي والمالي.



وأقيم المعرض على مدار 3 أيام من 22 حتى 24 مايو، وشهد جناح بنك الكويت الوطني إقبالا كبيرا من المشاركين، وقام موظفو الموارد البشرية للمجموعة بالرد على كل الاستفسارات المطروحة من قبل المشاركين الذين قاموا بتعبئة نموذج التوظيف الخاص بالوظائف الشاغرة والمتاحة، وذلك في إطار حرص البنك على تشجيع هؤلاء الخريجين على الالتحاق بالقطاع المصرفي، الذي يلعب دورا كبيرا ومحوريا في تنمية الاقتصاد الكويتي.



وبهذه المناسبة، قال المسؤول في إدارة التعيينات في بنك الكويت الوطني جراح الشطي: نهدف من خلال رعايتنا لمعارض التوظيف إلى فتح قنوات للتواصل المباشر بين شركات القطاع الخاص والباحثين عن العمل، بالإضافة إلى تشجيع الخريجين على الانخراط في سوق العمل والتواصل مباشرة مع المؤسسات والشركات لبحث الفرص الوظيفية.



وأضاف الشطي: نلتزم بتوفير برامج تدريبية للخريجين والطلبة من الكوادر الوطنية الشابة، لمدهم بالخبرات والمعلومات المهنية والتدريبات العملية وإعدادهم بشكل محترف للدخول في معترك سوق العمل، حيث يعد الوطني من أكبر جهات القطاع الخاص في الكويت دعما لفئة الشباب.



وتابع: نعمل دائما على تكريس موقعنا الريادي في صدارة مؤسسات القطاع الخاص التي دأبت على استقطاب الطاقات البشرية الوطنية وتدريبها وصقل مهاراتها وتأهيلها للعمل المصرفي، إضافة إلى سعينا الدؤوب لبناء كوادر وطنية شابة متميزة يمكنها تبوؤ المناصب القيادية في المستقبل وتعزيز مستقبل الاستدامة للاقتصاد الكويتي.



وأكد أن «الوطني» يتمتع بثقافة بيئة عمل فريدة وقوية تضاهي أفضل المؤسسات العالمية وتساعد على التطور المستمر بفضل فرص التدريب الاستثنائية التي يوفرها البنك والتي تشمل برامج تدريبية احترافية تواكب المعايير العالمية تساهم في صقل مهارات وكفاءات الشباب بما يضمن لهم تحقيق مستقبل وظيفي واعد ومسيرة مهنية مستدامة.



ويعتبر بنك الكويت الوطني من أفضل المؤسسات الجاذبة للموظفين وجهات التوظيف التي تعمل على أساس تكافؤ الفرص مع التأكيد على التنوع في مكان العمل، كما أن استراتيجية الوطني في التوظيف تسعى دائما إلى جذب أفضل المواهب وتدريبهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم بأفضل البرامج، حتى يتمكنوا من بناء مسيرة مهنية ناجحة تساعدهم على تبوء مناصب قيادية داخل البنك في المستقبل، وهو ما يجعل الوطني جهة العمل المفضلة في القطاع الخاص بين أوساط الكويتيين حديثي التخرج كما يتمتع البنك بأعلى معدلات الاحتفاظ بالموظفين الكويتيين.



ويقوم «الوطني» سنويا برعاية العديد من معارض توظيف الشباب الكويتي لإطلاعهم على الفرص الوظيفية التي تناسبهم وترضي تطلعاتهم وطموحاتهم، وهو ما يؤكد حرصه المستمر على دعم الكوادر الوطنية الشابة وتأهيلهم لسوق العمل، كما أنه لا يدخر جهدا في دعم كافة المعارض الوظيفية التي تدعم الشباب وتساعد الخريجين في الحصول على الوظيفة المناسبة.