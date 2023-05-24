أعلن بنك برقان عن مشاركته بالرعاية البلاتينية لمعرض النمو الوظيفي الذي نظمته الجامعة الأمريكية في الكويت، وتأتي المبادرة المميزة من البنك في إطار جهوده المستمرة لدعم الكوادر الشابة والإسهام في خلق فرص عمل أكثر في القطاع المصرفي، إضافة إلى إنعاش النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية البشرية.



وشهد المعرض إقبالا كبيرا، إلى جانب حضور وتواجد ممثلي إدارة الموارد البشرية في بنك برقان، للإجابة عن أسئلة واستفسارات الطلبة المهتمين والباحثين عن فرص عمل في القطاع المصرفي، لتمكينهم من الانتقال بشكل سلس إلى مرحلة العمل بعد التخرج، كما عمل ممثلو البنك على تعزيز الوعي المصرفي بين الطلاب والزوار على حد السواء، كجزء من الدور الأساسي للبنك في دعمه المستمر لحملة التوعية المصرفية الوطنية «لنكن على دراية».



وبهذه المناسبة، قال رئيس وحدة استقطاب المواهب بالوكالة في بنك برقان عبدالوهاب عبدالرحيم: «فخورون بكوننا في مكانة رائدة على صعيد تنمية رأس المال البشري في الكويت، ونرى في رعايتنا لهذا الحدث المهم والحيوي شهادة على نجاح استراتيجيتنا الهادفة إلى الاستثمار في الكفاءات، والكوادر الوطنية ودعمها واستقطابها، ونسعى من خلال مشاركتنا في هذا المعرض الوظيفي إلى تأكيد التزامنا بتمكين الشباب الطموح وتطوير رأس المال البشري، عبر تسليط الضوء على أهمية ثقافة بيئة العمل الصحية، وخاصة بعد أن أصبح بنك برقان أول بنك في الكويت يحصل على شهادة أفضل بيئة عمل». وأشاد عبد الرحيم بدور ممثلي البنك في معرض النمو الوظيفي والذين عملوا على تعريف الطلاب والزوار بمختلف الفرص الوظيفية المتاحة للأفراد الشباب، إضافة إلى إجراء المقابلات مع المرشحين للانضمام إلى بنك برقان من بين الكفاءات المتميزة التي تمثل الجيل المقبل من القيادات المصرفية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع التزام البنك بتعزيز إمكاناته، من خلال تشجيع الخريجين على خوض غمار العمل في القطاعين المالي والمصرفي، واللذين يعتبران الأهم في عالم المال والأعمال الكويتي والعالمي.