أعلنت «طلبات»، المنصة الرائدة في مجال التقنية على مستوى المنطقة عن انطلاق النسخة الرابعة من مبادرة «أسبوع السلامة المرورية» رسميا في الكويت وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والذي بدأ يوم الثلاثاء 21 مايو ويستمر حتى السبت 27 منه ويشتمل على مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة لزيادة الوعي وتوفير التدريب حول السلامة على الطرق للسائقين، وتعريف السائقين على استراتيجية السلامة الخاصة بطلبات، وذلك من خلال العروض التوضيحية الميدانية والمحتوى التعليمي والتوصيات.



وتقيم «طلبات» هذه المبادرة بشكل ربع سنوي وهي واحدة من مجموعة من مبادرات الشركة العديدة والتي تتماشى مع التزامها المستمر بالسلامة المرورية، وتهدف لتحفيز السائقين على توخي معايير الأمان دائما، وتتضمن عددا من الندوات والفعاليات حول السلامة على الطريق بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وتوعية السائقين بكل طرق السلامة على الطريق وأهمية الالتزام بالقوانين المرورية.



وبهذه المناسبة، قال رئيس قسم الاتصالات والشؤون العامة والمسؤولية المؤسسية بشركة طلبات الكويت عبدالله المنصور: تعتبر السلامة المرورية من أهم أولوياتنا، إنها ثقافة ونحن في «طلبات» نستثمر بشكل دائم لنشرها وتعزيزها لكل مستخدمي الطرق سواء كانوا مشاة، أو راكبي دراجة، أو سيارة، أو دراجة نارية من خلال تخصيص اسبوع للسلامة المرورية نهدف إلى أن نكون مثالا يحتذى وأن نرفع الوعي بين الجمهور بشكل عام والركاب بشكل خاص للقيادة بأمان وتجنب السرعة وتجاوز السيارات الأخرى.



وأضاف المنصور: التعاون مع الإدارة العامة للمرور يأتي في إطار استراتيجية الشركة على التواصل مع كافة الجهات الحكومية لنكون جهة مبادرة في تقديم الحلول والاقتراحات والتي ستنعكس إيجابا على سوق الكويت.



وذكر أن أسبوع السلامة المرورية للسائقين المتعاملين مع «طلبات» يتضمن مجموعة من الحصص التدريبية وورش العمل التي تناقش مواضيع السلامة المرورية إذ تهدف أسابيع المبادرة لزيادة الوعي لدى عملاء طلبات وجميع أفراد المجتمع حول المسؤولية المشتركة لجعل الطرق أكثر أمانا، ولذلك تضمنت المبادرة أيضا أنشطة غير مخصصة للسائقين.