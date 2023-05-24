

ناصر العنزي



تقام اليوم 3 مباريات ضمن منافسات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من دوري زين الممتاز، بعدما حسم «العميد» اللقب لمصلحته في الجولة الماضية بانتظار تتويجه رسميا في الجولة الأخيرة، حيث يلتقي الكويت برصيد 49 نقطة مع القادسية الرابع بـ 41 نقطة على ملعب محمد الحمد، فيما يواجه العربي الثاني بـ 43 نقطة الفحيحيل السادس بـ 28 نقطة على ستاد صباح السالم، كما يلتقي كاظمة الثالث بـ 43 نقطة مع السالمية الخامس بـ 30 نقطة على ستاد الصداقة والسلام. ويدخل «الأبيض» بطل الدوري مباراته مع «الأصفر» لتأكيد أحقيته في اللقب بعدما أنهى المنافسة لمصلحته بفوز مستحق على مطارده العربي بهدفين نظيفين بالجولة الماضية في واحدة من أفضل مبارياته بقيادة مدربه الصربي بوريس بونياك الذي رد على إقالته من القادسية بتحقيق اللقب مع لاعبيه المقتدرين في موسم «استثنائي» مرهق بعدما دخلت الفرق الـ 6 الأولى في تنافس مثير تمكن فيه «العميد» من خطف اللقب قبل جولتين من نهايته بفضل تجانس عناصره وتميزهم، والذين برز منهم أكثر من لاعب في مقدمتهم هداف الدوري التونسي ياسين الخنيسي «20 هدفا»، أما القادسية فقد نجح في إلحاق الهزيمة بكاظمة في الجولة الماضية وأبعده عن المنافسة ويسعى إلى تحسين مركزه والاقتراب من المركزين الثاني والثالث حال فوزه اليوم ومباراته المقبلة مع تعثر العربي وكاظمة، ويبقى «الأصفر» بقيادة مدربه محمد إبراهيم في حاجة إلى إعادة ترتيب صفوفه للموسم المقبل بعدما ابتعد طويلا عن منصات التتويج.



وفي مباراة العربي والفحيحيل، فقد أضاع «الأخضر» الفرصة من يديه للمنافسة على اللقب بعد خسارته من الكويت، لذلك يسعى اليوم إلى تحقيق الفوز والمحافظة على مركز الوصيف. ومن المتوقع أن يجري المدرب روسيمير بعض التعديلات على صفوفه خصوصا في خط الدفاع الذي لم يكن بحالة جيدة المباراة الماضية، فيما يسعى الفحيحيل إلى تحسين مركزه والخروج بنتيجة مشرفة.



وفي مواجهة كاظمة والسالمية، يبحث الفريقان عن النقاط الثلاث، فالبرتقالي الذي يغيب عنه اليوم مهاجمه شبيب الخالدي للإصابة كان قريبا من المنافسة لولا خسارته من القادسية، فيما يسعى السالمية إلى تحقيق الفوز للمحافظة على مركزه الخامس الذي انتزعه الجولة الماضية بالفوز على الفحيحيل.