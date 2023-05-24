

عبدالله قنيص



أغلق رجال إدارة بحث وتحري محافظة حولي 19 قضية تضمنت سرقة مركبات واستخدامها في ارتكاب 11 قضية سلب لوافدين في محافظة حولي، وذلك عقب ضبط مواطن في العقد الثالث خلال كمين بمنطقة المهبولة.



وبحسب مصدر أمني، فإن معلومات وردت الى رجال مباحث السالمية، عن مواطن في العقد الثالث يقف وراء سرقة مركبات من ساحات بمفاتيح مصطنعة واستخدامها في قضايا سلب، وعليه تم استصدار إذن نيابي، وضبط المتهم أمام منزله في المهبولة.



وقال المصدر: أخضع المتهم، والذي كان يستخدم مركبة أبلغ عن سرقتها، للتحقيق، واعترف بسرقة ٨ مركبات واستخدامها في سلب وافدين بصفة رجل أمن، مشيرا الى ان المتهم أرشد عن سيارات سرقها وتركها في ساحات.



وأشار المصدر إلى أن رجال المباحث استدعوا وافدين تعرضوا للسلب بعد انطباق أوصاف المتهم مع ما ذكره في البلاغات، وتم عرضه في طابور ضم آخرين فتعرفوا عليه. هذا، وجار إحالة المتهم إلى النيابة العامة.