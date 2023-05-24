

حذرت د.إيرينا يوزوب خبيرة التغذية من أضرار الإفراط في استهلاك الملح الذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض الكلى. وتقول: «عندما يرتفع مستوى الملح في الجسم، تضطر الكلى إلى العمل المكثف للتخلص منه. أي يزداد العبء على الكلى، ما يمكن أن يؤدي إلى تلفها، وعند عدم علاجها سيؤدي إلى أمراض الكلى المزمنة».



وتضيف: تؤثر زيادة كمية الملح في الجسم في الأوعية الدموية والقلب وتسهم في ارتفاع مستوى ضغط الدم. لكن ليس من السهل التحكم بكمية الملح لأنه موجود في الخبز والمعلبات والصلصات، وتقترح الطبيبة التخلي عن استهلاك الملح 3-5 أيام، وسوف يشعر الشخص باختلاف إشارات مستقبلات الذوق.



وتشير، في الوقت نفسه، إلى أن التخلي التام عن استهلاك الملح يهدد الجسم بحصول خلل في عمل القلب والأوعية الدموية والجهاز البولي والجهاز العصبي.



المصدر: صحيفة «إزفيستيا»