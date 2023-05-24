القاهرة - محمد صلاح



تعيش النجمة نيللي كريم حالة من الانتعاشة الفنية السينمائية في الفترة الحالية، وتعود لجمهورها بـ 3 أفلام سينمائية دفعة واحدة، بعد غيابها عامين عن السينما منذ أن قدمت فيلم «الثلاثاء 12»، حيث تصور مشاهدها الأخيرة ضمن أحداث فيلم «ع الزيرو» مع محمد رمضان والمقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، وتجسد شخصية تدعى «مريم» ويقع في حبها شاب يعمل «دي جي» يتحول لتجارة الأعضاء البشرية، كما تنتظر طرح فيلم «فوي فوي فوي» بدور العرض، ويشارك في بطولته: محمد فراج وبيومي فؤاد، من تأليف وإخراج عمر هلال.



وتعاقدت نيلي على بطولة فيلم «برشامة» مع مصطفى خاطر وسيد رجب، تأليف خالد دياب، والمقرر أن تبدأ في تصويره خلال الأيام المقبلة، ويتم ترشيح باقي أبطال العمل، وتدور أحداثه حول امتحانات الثانوية العامة والغش بين الطلاب في المدارس.