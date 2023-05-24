

نظم البنك الأهلي الكويتي دورة تدريبية مخصصة لأعضاء إدارة الأمن لديه في مقره الرئيسي وفي جميع فروعه المنتشرة حول الكويت بالتعاون مع معهد القادة الأمني ومع شركة الضمان للحراسة الأمنية.



وتعليقا على الفعالية التدريبية، قال عبداللطيف الفيلكاوي، مساعد مدير عام إدارة الخدمات في البنك الأهلي الكويتي: سعيد بالمشاركة والحماس الكبيرين من المشاركين من فريق الأمن التابع للبنك، وهذا التدريب يشكل أهمية حيوية لأنه يركز على سبل توفير الحماية اللازمة للفروع والموظفين والعملاء من أي مخاطر قد يتعرضون لها.



وأضاف ان الدورة التدريبية التي أقيمت في الفرع الرئيسي للبنك الأهلي الكويتي هدفت إلى تعزيز قدرات وإمكانيات فريق الأمن في البنك وتعريف الموظفين على أحدث التطورات في مجال عملهم، لافتا إلى نجاح المشاركين في الفعالية بالتعرف على أبرز الطرق لبناء إستراتيجية أمنية واضحة ومتكاملة تسهم برفع قدراتهم على جميع الصعد.



وأكد الفيلكاوي أن «الأهلي» حريص على تطوير خططه الأمنية باستمرار وهو يواصل تدريب موظفيه على أحدث التطورات في القطاع بالتعاون مع العديد من المؤسسات المتخصصة الرائدة في القطاعين العام والخاص، مضيفا: «نعتمد أعلى المعايير العالمية في هذا المجال لحماية منشآتنا وموظفينا وعملائنا».



ويأتي ذلك في وقت استفاد المشاركون في الدورة التدريبية من الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها المعهد والشركة في الحماية الأمنية، وحصلوا على شهادات بعد إنهائهم الفعالية بنجاح مع التأكيد على أهمية التزام أعضاء فريق الأمن وتمتعه بالحذر واليقظة خلال وجودهم على رأس عملهم من أجل حماية المتواجدين في البنك وتأمين الحماية اللازمة لجميع أصوله.



وتندرج الدورة في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك وتأتي اهتماما منه بضرورة توفير التدريب اللازم لجميع الموظفين لديه، وقد تمكن المشاركون في فعالياتها على مدار أسبوع من التفاعل وإجراء العديد من الحلقات النقاشية والأنشطة المختلفة حول أساليب منع عمليات السرقة ومكافحة الحرائق، والحصول على إرشادات حول الإسعافات الأولية اللازمة وكيفية تنفيذ عمليات الإخلاء والإيواء الوهمية في البنك.



ويحرص البنك باستمرار على تنظيم الدورات التدريبية لمختلف الأقسام والإدارات بما يساعد على تعزيز خبرات فريق العمل ويعتمد أرقى المعايير العالمية في القطاع بما يسهم في تعزيز مكانة البنك في السوق المحلي.