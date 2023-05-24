بدر السهيل



افتتح مرشح الدائرة الرابعة والنائب السابق سعود أبوصليب مقره الانتخابي في منطقة الرابية مساء أول من امس تحت عنوان «لتنتصر الكويت»، وقال في تصريح خلال استقباله عدداً من أبناء الدائرة إن الوطن يمر بمرحلة حرجة وفترة عصيبة خلال هذه الأيام، وهو ما يتطلب تضافر الجهود وتعاون الجميع لما فيه خير الوطن وأهله خصوصا السلطتين التشريعية والتنفيذية، معربا عن أمله في أن تفرز الانتخابات مجلسا قويا صاحب إنجازات يستطيع أن يلبي طموحات أبناء الشعب الكويتي ويحقق آمالهم، حتى تعود الكويت الى سابق عهدها.



وذكر أبوصليب أن الجميع مطالب بتقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصة، داعيا أبناء الشعب إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات، لأن الصوت يعد أمانة وسيسأل عنها الجميع.