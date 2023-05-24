

استقبل النائب السابق مرشح الدائرة الأولى مخلد العازمي ناخبي الدائرة الأولى والأهالي في ديوانه مساء أمس الأول في منطقة سلوى.



ورحب مخلد العازمي بالحضور في الديوان وتجاذب معهم أطراف الحديث عن الأجواء الانتخابية والعرس الديموقراطي الذي تشهده الكويت هذه الأيام، مؤكدا أن الكويت دولة حرية وممارسة ديموقراطية يفتخر بها المواطن الكويتي في المنطقة والعالم. وأضاف أن المكتسبات الدستورية التي كفلها الدستور للمواطن الكويتي عديدة، إلا أن المواطن يطمح في المزيد من الحكومة، من تطوير الخدمات كالصحة والتعليم والإسكان وحل مشكلة البطالة والتوظيف ومعالجة تردي الخدمات كالطرق وإصلاح الشوارع.



وشدد على ضرورة المشاركة الشعبية في الانتخابات يوم الاقتراع في 6 يونيو، حتى يقرر الشعب مصيره بيده، من خلال اختيار نواب يمثلون إرادته ويحققون مطالبه وتطلعاته وطموحاته.