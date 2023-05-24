بشرى شعبان



علمت «الأنباء» ان وكيل وزارة الشؤون أصدر قرارا بتشكيل فريق عمل مشترك بين «الشؤون» و«الصحة» لحصر كل المتطلبات الطبية لقطاع الرعاية الاجتماعية، وحصلت «الأنباء» على نسخة من القرار، حيث يترأس الفريق الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية وعضوية ممثلي وزارة الصحة كل من: د.نوفه الشمري، ود.إيمان العوضي، ود.منيرة المطيري.



أما ممثلو الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة فهم : نائب المدير العام للخدمات الطبية عامر العنزي ومدير الشؤون القانونية مبارك البداح بالإضافة إلى مديري قطاع الرعاية الاجتماعية ومدير إدارة رعاية الأحداث ومدير إدارة الحضانة العائلية ومراقب إدارة رعاية المسنين وممثل عن قطاع المالي والإداري، ود.بيبي عبدالعزيز من وزارة الشؤون عضو مقررا.



وينص القرار على ان يتولى فريق العمل حصر العيادات الطبية بقطاع الرعاية الاجتماعية والتنسيق مع وزارة الصحة و«ذوي الإعاقة» لتوفير المستلزمات الطبية لنزلاء الرعاية، وتشغيل العيادات الطبية بقطاع الرعاية الاجتماعية، وتوفير جميع الكوادر الطبية من مختلف التخصصات لعلاج الحالات بقطاع الرعاية.



ويجتمع الفريق بدعوة من رئيسه ويعتبر اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ الفريق قراراته بالأغلبية المطلقة للحضور، ويسمح له بالاستعانة بمن يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ولمدة 3 شهور.