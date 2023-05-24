بداح العنزي



أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة د.حسن كمال بالموافقة على اقتراح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن إضافة نشاط مكتبة للأنشطة المسموح بها في مناطق السكن الاستثماري. وقال د.كمال إن اللجنة أحالت الاتفاقية الخاصة بدراسة الجدوى والتصميم التمهيدي لتحسين أداء طريق الفحيحيل السريع 30 الى الجهاز التنفيذي لتحديث الدراسة، وتمت إحالة الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي بخصوص الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمجمعات السكنية للعمالة الى الجهاز التنفيذي لاعداد الدراسة اللازمة. واضاف أن اللجنة أحالت الى الجهاز التنفيذي كتاب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن تخصيص قطعة أرض للهيئة لتكون مأوى لرعاية الكلاب الضالة لاعداد الدراسة.



وذكر ان اللجنة احالت الاقتراح المقدم من العضو م.عبداللطيف الدعي بشأن اعتماد الدراسة المرورية قبل رفع المعاملة إلى المجلس البلدي.