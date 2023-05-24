بداح العنزي



أبقت لجنة محافظة حولي في المجلس البلدي على جدول أعمالها الرد على سؤال العضو ناصر الجدعان بشأن المدارس الخاصة في منطقة سلوى والرميثية والسالمية، وذلك لدعوة كل من مدير فرع بلدية محافظة حولي، رئيس فريق الطواري، مدير النظافة فرع بلدية محافظة حولي، مدير الرقابة الهندسية وتزويد اللجنة بنسخة من مخالفات المدارس الخاصة في منطقة سلوى.



وقال رئيس اللجنة ناصر الجدعان ان اللجنة أحالت للجهاز التنفيذي اقتراحه بشأن تطوير وتوسعة مخرج شارع بيروت على طريق الملك فهد بمنطقة حولي، وأبقت على جدول أعمالها طلب إحدى الشركات إضافة مساحة 48م2 من أملاك الدولة لإحدى القسائم بمنطقة حولي قطعة 109، وذلك لدعوة مدير إدارة المساحة والمخطط الهيكلي وكذلك الإدارة القانونية، وتعديل في حدود الإضافة البالغ مساحتها 1330م2 المقررة بموجب قرار المجلس لإحدى القسائم بمنطقة السالمية قطعة 7 المركز الإداري والتجاري 1 سابقا بمنطقة السالمية.