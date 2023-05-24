أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة مرزوق الخليفة، أنه سيرد الجميل لأهل الكويت وأبناء الدائرة الرابعة على موقفهم المشرف تجاهه أيام الشدائد في محبسه، معاهدا إياهم بأنه سينصرهم في الحق وسيكون داعما لهم في كل قضاياهم.



وقال الخليفة في تصريح صحافي «الليالي طويلة وموحشة بالسجن، ونرصد المواقف ونشاهد وسط العتمة شريط الأحداث، وصورة الوطن الذي نحبه والواقع الصعب الذي نعيشه، ووقفة الناس، فهذا شريط طويل نخرج به من الظلمة إلى النور، ومن الإحباط إلى التفاؤل مهما كانت الصورة سوداء أو حزينة، فماذا نقول لأهل الكويت والدائرة الرابعة وأمة كريمة وقفت معنا وقفة عز وكرامة، واختارتني لتمثيلها وأنا وراء القضبان».



وأضاف الخليفة «ماذا نقدم أمام هذه الوقفة المشرفة العظيمة غير تجديد العهد ونتلو القسم العظيم ونرفع العزيمة والهمة ونردد بأعلى صوت»، قسما بالله لن نخذلكم وسيكون صوتي للمظلومين وعونا للمحرومين وسأكون على قدر الثقة الغالية ونصيرا لكم بالحق وداعما لكل قضاياكم وهمومكم ومطالبكم».



وتابع «ماذا تعلمنا على مدى 8 أشهر داخل السجن، تعلمنا الكثير من الدروس والعبر والعظات وأولاها أن تكون من المتوكلين الصابرين، وستجد الله قريبا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وتعلمنا في الأيام الصعبة أن تكون مظلوما أشرف من أن تكون ظالما، وأن تكون صادقا مع الناس وستجدهم عند الشدائد سندا وعزوة، شكرا لكم جميعا، ولكل أبناء الكويت وأهل الدائرة الرابعة الكرام فردا فردا، ونعاهدكم عهد الرجال أمام الله برد الدين لكم بمواقف عز وشرف ومطالب مستحقة تعيد للمواطن كل حقوقه، بالإضافة إلى تبني رؤية وطنية لبناء وطننا الحبيب حتى يكون في مصاف الدول المتقدمة بكل المجالات، وبوجودكم القادم أجمل».