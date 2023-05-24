ماضي الهاجري



استقبل النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى أحمد لاري ناخبي الدائرة مساء أمس الأول في مقره بمنطقة بيان.



وقام لاري بالترحيب بالحضور، وقدم لهم الشكر على دعمهم ومساندتهم له في ترشحه، مشيدا بدعم أبناء الدائرة له ومؤكدا في الوقت نفسه أن الشباب هم عماد الوطن والمستقبل.



وشدد لاري على ضرورة ربط زيادة الرواتب مع ارتفاع معدلات التضخم السنوي وضرورة مراجعة الرواتب بناء على مقترح البديل الاستراتيجي الذي يناقش حاليا في ديوان الخدمة المدنية والذي يساعد على إيجاد نظام عادل للرواتب بحيث ان الموظف الحكومي الذي يحمل شهادة وخبرة معينة ويمارس خطورة العمل نفسه الذي يمارسه الآخرون يستحق المزايا والراتب نفسه أيا كانت الجهة التي يعمل بها.



وأضاف «أن المواطن تملكه حالة من الإحباط ويتأمل من الحكومة والمجلس حل المشاكل الموجودة حتى نشعر بأن البلد يضع الرجل المناسب في المكان المناسب.