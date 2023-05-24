عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة، أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية حددت اليوم 24 الجاري لبدء إصدار شهادات تسلم أوامر البناء في مشروع مدينة المطلاع للقطاع N3، وذلك من خلال تطبيق «سهل» الحكومي ويستمر حتى 6 يونيو المقبل. وذكرت المصادر أن ذلك يأتي استجابة من «السكنية» لمطالبات البعض بتسريع وتيرة منح أوامر البناء للضواحي المتبقية في المطلاع. وأفادت المصادر بأن التقديم على شهادات (لمن يهمه الأمر) للمطلاع N2 سيكون خلال الفترة من 7 إلى 20 يونيو المقبل. وتوقعت المصادر أن تقوم «السكنية» باستدعاء 2367 مواطنا من أصحاب القسائم في الضاحية الثالثة N3 لتسلم شهاداتهم يليهم 2403 قسائم في الضاحية الثانية N2.