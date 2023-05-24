المحرر الأمني

حذرت وزارة الداخلية ممثلةً بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات من عقار (جي اتش بي) جاما هيدروكسي بيوتريت Gamma Hydroxybutyric GHB، حيث يُنتج (كعقار طبي) ويستخدم بشكل مشروع في المستشفيات لقصد التخدير في العمليات الجراحية، ولكن لوحظ في الآونة الأخيرة استخدامه دوليا بأعمال غير مشروعة، مثل تخدير الضحايا بها حتى إنها قد تمحو جزءاً من الذاكرة بعد الاستفاقة من مفعول المخدر.

وتوضح الإدارة أن هذا العقار هو عبارة عن مادة سائلة ليس لها لون ولا رائحة، وقد تخلط مع أي سائل آخر، وتعمل على بطء أو منع الرسائل بين الدماغ والجسم, تعتبر مادة مجرمة دوليا ومحلياً بدولة الكويت تحت بند المؤثرات العقلية، ومدرجه بجدول (2) بند رقم (30) في جداول ومستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة بالقانون رقم (48) لسنه 1987.

كما حذرت كل من منظمة الأغذية والدواء الأمريكية وهـيئة الأمـم المتحدة فـي ڤيينا من تصنيع وتداول هذا العقار، كما حظرت تداوله في جميع دول العالم.

وتهيب بالاخوة المواطنين والمقيمين الى التعاون مع الاجهزة الامنية المختصة لمواجهة مشكلة المخدرات التي يستهدف بها بشكل مباشر شباب الوطن، كما تدعو أولياء الأمور الى الالتفات إلى أبنائهم وتوعيتهم بآفة المخدرات والأضرار الناجمة عنها وخطورتها صحياً والمساءلة القانونية الناجمة عن حيازتها أو استعمالها.