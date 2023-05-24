أسامة أبو السعود

دعا نائب رئيس نقابة نفط الكويت علي العجمي، مرشحي مجلس الامة إلى تبني مطالب العاملين بالقطاع النفطي وأهمها تكويت القطاع النفطي وتحسين بيئة العمل وفتح آفاق جديدة ومشروعات ضخمة لاستيعاب الكوادر الوطنية وزيادة أعداد المقبولين وإلغاء الامتحانات التعجيزيه للمقبولين .

وأكد العجمي في تصريح صحافي، أن القطاع النفطي عانى من التخبط شأنه شأن العديد من قطاعات الدولة التي شهدت حالة من التردي خلال السنوات الماضية بسبب غياب الرؤية الحكومية وتولي القطاع وشركاته عناصر لا تمتلك الخبرة والرؤية الواضحة لتطوير القطاع النفطي .

وأوضح أن الكويت تعيش حاليا مرحلة العهد الجديد الذي نستبشر أن يكون عهد خير ورخاء وتنمية حقيقية على مختلف الاصعدة وخاصة القطاع النفطي .

ودعا العجمي مرشحي مجلس الامة الى تبني قضايا العاملين بهذا القطاع الذي يعد اهم قطاعات الدولة الاقتصادية ومصدر الدخل الوطني الاول .

وشدد في الوقت ذاته على ان عمال القطاع النفطي يعرفون جيدا من يقف مع مطالبهم العادلة ومن يقف ضدها .

وختم العجمي تصريحاته متمنيا ان يصل لقبة عبدالله السالم من يمتلك الرؤية الحقيقية للنهوض بالكويت على مستوى الرقابة والتشريع ، وان يتم تفعيل الادوات البرلمانية لتحقيق مصالح هذا الشعب بعيدا عن اي مصالح شخصية حتى يشعر المواطن الكويتي من جديد بان الكويت عادت درة الخليج العربي .