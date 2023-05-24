أعلنت وكيل وزارة التعليم العالي بالتكليف لمياء الملحم، عن إطلاق الحملة الالكترونية التوعوية الإرشادية (وجهني) غدا الخميس، عبر الحسابات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستهدف الحملة الطلبة الكويتيين من خريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببرامج البعثات الخارجية.

وأشارت الملحم في تصريح صحافي اليوم الاربعاء، أن حملة (وجهني) تأتي في إطار حرص الوزارة على توعية وإرشاد الطلبة وأولياء أمورهم لشروط ومتطلبات وآلية التقديم للبعثات الخارجية قبل إعلان خطة الابتعاث للعام الدراسي 2024/2023.

وذكرت ان الحملة تهدف الى توجيه الطلبة للالتحاق بالجامعات المميزة بالتعاون مع الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

واضافت ان الحملة تأتي للعام الثاني على التوالي من خلال خطة عمل ممنهجة بإشراف وتنفيذ المستشار الإعلامي للوزير والفريق الإعلامي وبمشاركة إدارة البعثات قسم التوجيه والإرشاد في الوزارة.

واشارت انه انطلاقا من حرص وزارة التعليم العالي في مد جسور التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص في الدولة وذلك لتعزيز الهدف المنشود من الحملة والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور ستتواجد حملة (وجهني) في مجمع الافنيوز من يوم 28 مايو الحالي الى 1 يونيو المقبل.

ودعت الطلبة الراغبين في الابتعاث الخارجي وأولياء الأمور ممن لديهم اي استفسارات عن البعثات الخارجية الى زيارة مقر الحملة من الساعة 10 صباحا حتى الساعه 9 مساء.