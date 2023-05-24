استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور خالد الفاضل في قصر بيان اليوم رئيس شركة جوجل كلاود لتسويق وتطبيق الخدمات السحابية ادير فوكس مارتن والوفد المرافق لها وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد.

حضر المقابلة معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد علي الشعلة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة مناف عبدالعزيز الهاجري والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح.