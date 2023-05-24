عاطف رمضان
قالت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية إنها ستقوم بتوزيع الشقق الحكومية في مشروع مدينة جابر الاحمد الدفعة الأخيرة والتي تشتمل على 60 شقه بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 25 سبتمبر 2012 ، وذلك وفقا للمواعيد التالية:
توزيع البطاقات يومي الخميس والاحد 25 و 28 مايو 2023 ، و توزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 29 مايو 2023 ، و اجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 31 مايو 2023 .
وأضافت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم الشقق الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم ضمن هذا التصريح عليهم الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعه صباحاً في المواعيد المبينة ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
ولفتت الى انه من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
ونوهت الى ان المواطنين المخصص لهم الشقق الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط ، مشيرة الى انه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط .
واشارت "السكنية" الى انه في حالة رغبة المواطن في استلام بطاقة القرعة بامكانه عمل إقرار وتعهد لدى كاتب العدل بخصوص الإنضمام الي إتحاد الملاك – بمبني المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وفيما يلي اسماء المواطنين :
0001 طلال جاسم محمد علي محمد الخباز
0002 مبارك مرزوق مبارك حسن
0003 احمد عبدالله محمد الرومى
0004 خالد ماجد سلطان السالم
0005 عبدالرحمن على حسين حسن
0006 عبدالله سالم محمد التناك
0007 فرج نايف محمد العجمي
0008 بدر متعب طرقى العنزي
0009 عبدالعزيز حسن عبدالعزيز المتروك
0010 على رضا على حيدر
0011 مشعل هزاع نشمي الظفيري
0012 على سالم يالوس الخلف
0013 احمد رياض على الناصر
0014 طلال فالح خلف العنزي
0015 احمد اسماعيل سالم غلوم
0016 عبدالله سلمان عيسى العود
0017 عايد مطرب شالح الهاجري
0018 راشد احمد عبدالرحمن الشايع
0019 تركي فرج بشير نصيب
0020 سعود بشير طعمه الخالدى
0021 مناف طالب منصور عبدالله
0022 راشد محمد سمير الظفيرى
0023 حمود محمد راكان العجمى
0024 عبد الله خميس سالم عنبر
0025 مشارى محمد عباس البكر
0026 ابراهيم محمد ابراهيم الشمرى
0027 محمد جاسم محمد دشتى
0028 احمد حسين حاجى كراشى
0029 على محمد احمد امين
0030 صالح عبد الحكيم عبد الحميد البسام
0031 محمد حسين علي الجمل
0032 غانم نايف رشم الشمرى
0033 على حيدر بدر القطان
0034 عبد الله يوسف احمد الموينع
0035 عبد الله محمد حسن الشواف
0036 محمد عدنان على العليان
0037 مشاري نبيل عبدالحميد بوقريص
0038 هاشم محمد عبد الله الاستاذ
0039 موءيد على سند الديحانى
0040 عبد العزيز مطلق مفلح الهبيده
0041 سالم عيد خالد بن زايد
0042 مساعد عبد اللطيف خالد المهيدب
0043 سعود مطلق عبد العزيز الابراهيم
0044 حسين علي حسين بن مكي
0045 عبد العزيز عبيد مشعل العنزى
0046 سعد تركى مطر الشمرى
0047 فاضل ذياب فاضل الشمرى
0048 عبدالله زياد عبدالله الراشد
0049 شهاب احمد يوسف المطاوعه
0050 محمد عبدالله محمد المري
0051 احمد حمود حمد الحربى
0052 يوسف جمال يوسف اليوسف
0053 أحمد حسن ابراهيم عباس
0054 عيسى خالد عيسى العصفور
0055 محمد يوسف على العوضى
0056 عبد العزيز سعد عبد الرحمن الجمعه
0057 مانع فراج مانع العجمى
0058 حمد فيصل الحمد
0059 عادل سعدى مناع عايد
0060 احمد ايمن على النجاده