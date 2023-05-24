عاطف رمضان

قالت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية إنها ستقوم بتوزيع الشقق الحكومية في مشروع مدينة جابر الاحمد الدفعة الأخيرة والتي تشتمل على 60 شقه بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 25 سبتمبر 2012 ، وذلك وفقا للمواعيد التالية:

توزيع البطاقات يومي الخميس والاحد 25 و 28 مايو 2023 ، و توزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 29 مايو 2023 ، و اجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 31 مايو 2023 .

وأضافت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم الشقق الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم ضمن هذا التصريح عليهم الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعه صباحاً في المواعيد المبينة ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

ولفتت الى انه من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

ونوهت الى ان المواطنين المخصص لهم الشقق الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط ، مشيرة الى انه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط .

واشارت "السكنية" الى انه في حالة رغبة المواطن في استلام بطاقة القرعة بامكانه عمل إقرار وتعهد لدى كاتب العدل بخصوص الإنضمام الي إتحاد الملاك – بمبني المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وفيما يلي اسماء المواطنين :

0001 طلال جاسم محمد علي محمد الخباز

0002 مبارك مرزوق مبارك حسن

0003 احمد عبدالله محمد الرومى

0004 خالد ماجد سلطان السالم

0005 عبدالرحمن على حسين حسن

0006 عبدالله سالم محمد التناك

0007 فرج نايف محمد العجمي

0008 بدر متعب طرقى العنزي

0009 عبدالعزيز حسن عبدالعزيز المتروك

0010 على رضا على حيدر

0011 مشعل هزاع نشمي الظفيري

0012 على سالم يالوس الخلف

0013 احمد رياض على الناصر

0014 طلال فالح خلف العنزي

0015 احمد اسماعيل سالم غلوم

0016 عبدالله سلمان عيسى العود

0017 عايد مطرب شالح الهاجري

0018 راشد احمد عبدالرحمن الشايع

0019 تركي فرج بشير نصيب

0020 سعود بشير طعمه الخالدى

0021 مناف طالب منصور عبدالله

0022 راشد محمد سمير الظفيرى

0023 حمود محمد راكان العجمى

0024 عبد الله خميس سالم عنبر

0025 مشارى محمد عباس البكر

0026 ابراهيم محمد ابراهيم الشمرى

0027 محمد جاسم محمد دشتى

0028 احمد حسين حاجى كراشى

0029 على محمد احمد امين

0030 صالح عبد الحكيم عبد الحميد البسام

0031 محمد حسين علي الجمل

0032 غانم نايف رشم الشمرى

0033 على حيدر بدر القطان

0034 عبد الله يوسف احمد الموينع

0035 عبد الله محمد حسن الشواف

0036 محمد عدنان على العليان

0037 مشاري نبيل عبدالحميد بوقريص

0038 هاشم محمد عبد الله الاستاذ

0039 موءيد على سند الديحانى

0040 عبد العزيز مطلق مفلح الهبيده

0041 سالم عيد خالد بن زايد

0042 مساعد عبد اللطيف خالد المهيدب

0043 سعود مطلق عبد العزيز الابراهيم

0044 حسين علي حسين بن مكي

0045 عبد العزيز عبيد مشعل العنزى

0046 سعد تركى مطر الشمرى

0047 فاضل ذياب فاضل الشمرى

0048 عبدالله زياد عبدالله الراشد

0049 شهاب احمد يوسف المطاوعه

0050 محمد عبدالله محمد المري

0051 احمد حمود حمد الحربى

0052 يوسف جمال يوسف اليوسف

0053 أحمد حسن ابراهيم عباس

0054 عيسى خالد عيسى العصفور

0055 محمد يوسف على العوضى

0056 عبد العزيز سعد عبد الرحمن الجمعه

0057 مانع فراج مانع العجمى

0058 حمد فيصل الحمد

0059 عادل سعدى مناع عايد

0060 احمد ايمن على النجاده