المزيدي: نسعى لاستقطاب الكفاءات والكوادر الوطنية مع استضافة الخبرات العالمية لخدمة المواطنين

أثمن دور «الصحة» في إطلاقها حجز الأطباء الزائرين على تطبيق «كويت صحة»

الهاشمي: الورشة أعطت الفرصة لمتدربي برنامج الجراحة للعمل مع المتخصصين في هذا المجال

لاري: نضع في مثل هذه الورش عمليات بسيطة أيضا لتعويد المتدربين على إجرائها

كشف رئيس قسم الجراحة بمستشفى جابر د.سليمان المزيدي عن انتهاء المستشفى من إقامة ورشة عمل تخللتها 6 عمليات جراحية معقدة بنجاح، مبينا أن المستشفى استضاف في هذه الورشة الطبيب الجراح العالمي تيم تولينز أفضل جراح «فتق» في العالم.



جاء ذلك في تصريح صحافي للمزيدي أشار فيه إلى أن أمراض جدار البطن والفتق من الأمراض الشائعة في العالم كله، وبعضها تكون معقدة، وهذه تحتاج إلى خبرة في علاجها، وبعضها تتجه إلى العلاج في الخارج، لذا قررنا أن نأتي بأفضل جراح «فتق» في العالم لتقديم أفضل خدمة للمواطنين في مستشفى جابر، مبينا أن الورشة تم خلالها تدريب الطاقم المحلي، وتدريب أطباء البورد الكويتي للجراحة من خلال إجراء هذه العمليات المعقدة.



وذكر أن مستشفى جابر يقوم بإجراء نحو 30 عملية يوميا، وهذه من أكبر الأرقام في الكويت، وهذه العمليات تحتاج إلى طاقم متعدد التخصصات من جراح ودكتور تخدير ودكتور باطنية ودكتور الأشعة.



وتابع المزيدي: المستشفى يسعى لاستقطاب الكفاءات والكوادر الوطنية مع استضافة الخبرات العالمية لإجراء العمليات الجراحية الدقيقة، الذي يسهم في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين ولتقليص العلاج بالخارج.



وثمن دور وزارة الصحة في حرصها على توفير أفضل الكوادر الطبية والكفاءات العالمية، بالإضافة إلى أفضل التقنيات المستخدمة عالميا لخدمة للمرضى. ‎



واختتم بتقديم بالشكر الجزيل لوزير الصحة ووكيله على هذه الخدمات التي توفرها الوزارة، كما ثمن الخدمة الجديدة الإلكترونية للمواطنين في تقديم طلبات المراجعة للأطباء الزوار على تطبيق «كويت صحة».



من جهته، قال اختصاصي جراحة عامة وسمنة ومناظير د.علي لاري: أجرينا ورشة عمل في مستشفى جابر لإصلاح حالات الفتق المعقدة، وتكمن أهمية هذه الورش في جلب الخبرات العالمية التي تساعد على تطوير الخبرات المحلية من الكوادر الطبية.



وأضاف: تساعد أيضا هذه الورش على معرفة إجراء مثل هذه العمليات المعقدة بطرق مختلفة، وكذلك نضع في مثل هذه الورش عمليات بسيطة أيضا لتعويد المتدربين على إجرائها، كما نستطيع أن نستفيد من مثل هذه الورش التي يتم فيها تبادل الخبرات كي تصبح لدينا منظومة صحية مستدامة.



من جهته، قال الأستاذ المساعد في كلية الطب جامعة الكويت اختصاصي الجراحة العامة والمناظير د.محسن الهاشمي إن مستشفى جابر استضاف ورشة عمل الفتق المعقد والمتكرر بحضور د.توم تولينز وهو أحد الخبراء في هذا المجال.



وأضاف أن هذه الورشة لها أهمية كبيرة لعدة أسباب منها تبادل الخبرات، وكذلك الاطلاع على أحدث التطورات في مجال جراحة «الفتق»، بالإضافة لتوفير أحدث طرق العلاج لمرضانا الذين يعانون من هذه المشكلة.