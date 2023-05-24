جلسات المؤتمر ستشهد مناقشة أبحاث وأوراق عمل تتعلق بزراعة الخلايا الصبغية لمرض البهاق

حنان عبدالمعبود



يعقد المؤتمر الافتراضي الثالث لقمة الأمراض المناعية المشتركة متعدد التخصصات أعماله في الكويت خلال الفترة بين 26 و27 الجاري.



وقال رئيس المؤتمر استشاري الأمراض الجلدية د.محمد العتيبي في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن المؤتمر سيناقش خلال جلساته أهم المستجدات في مجال الأمراض الجلدية خاصة العلاجات البيولوجية لعلاج مرض الصدفية والإكزيما البنيوية، والبهاق من خلال آخر الأبحاث والدراسات العلمية التي تتعلق بمرض الصدفية والإكزيما البنيوية والأرتيكاريا وأيضا الأمراض المناعية التي تتعلق بعلاقة الجهاز الهضمي والجلد وعلاج صدفية المفاصل وأيضا استخدامات الليزر في علاج الكلف والندبات وأيضا سيناقش المؤتمر العديد من أوراق العمل والبحوث التي تتعلق بزراعة الخلايا الصبغية لمرض البهاق واستخدام حقن الدهون والفيلر لعلاج تجاعيد الوجه.



وأضاف العتيبي أن المؤتمر سيشارك فيه أكثر من 1100 استشاري وأخصائي، وسيتحدث خلاله عدد من الأطباء افتراضيا في الأمراض الجلدية والليزر إضافة إلى عدد من التخصصات الطبية المختلفة الأخرى مثل تخصص أمراض المناعة، الروماتيزم والجهاز الهضمي والطب النفسي وأيضا الطب التأهيلي وجراحة التجميل والعلاج الطبيعي والليزر من داخل الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر بالإضافة إلى مشاركين من الدول الأوروبية (ألمانيا، الدنمارك والنمسا) ومن كندا وأميركا.



ودعا العتيبي الأطباء في القطاعين الحكومي والخاص وأيضا الأطباء حديثي التخرج والمتدربين في البورد الكويتي للأمراض الجلدية لحضور هذا المؤتمر العلمي لما له من أهمية في علم الأمراض الجلدية بشكل خاص والطب بشكل عام.