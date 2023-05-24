عاطف رمضان

أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري وبالتعاون مع الإدارة العامه للمرور عن الافتتاح المروري لأجزاء من المرحلة الأولى لمشروع تطوير شارع القاهرة اعتبارا من فجر الجمعة 26 مايو ومنها:

‏- النفق الواقع بتقاطع شارع القاهرة مع شارع بيروت بالاتجاه من مدينة الكويت جنوباً باتجاه منطقة فحيحيل.

‏-الجسر الأول فوق النفق للتقاطع المحكوم بإشارة ضوئية لخدمة الحركة المرورية للقادم من شارع عيسى بن سلمان الخليفة (طريق 30) يساراً الى شارع القاهرة بإتجاه مدينة الكويت أو ل شارع بيروت.

‏-الجسر الثاني فوق النفق للتقاطع المحكوم باشارة ضوئية للحركة المرورية بالاتجاه من منطقة السالمية يساراً عبوراً للتقاطعباتجاه شارع بيروت أو من شارع عيسى بن سلمان الخليفة عبوراً للتقاطع الى شارع بيروت.

‏-الطرق الخدمية أعلى النفق بالاتجاهين.

‏واشارت "هيئة الطرق " الى انه سيتم استكمال باقي أعمال الأسفلت بمناطق الربط مع الطرق القائمة تباعا .

وذكرت انه على مستخدمى الطرق بالمنطقة اتباع اللوحات المرورية والارشادية المعدلة والاشارات الضوئية المستحدثة بالتقاطعات وطبقاً للوضع النهائي الجديد للطرق بعد انتهاء أعمال التطوير.





