ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا بحضور الوكلاء المساعدين والمدراء العامين لبحث الاستعدادات لانتخابات مجلس الأمة المقررة في 6 يونيو المقبل.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي، إن الفريق البرجس استمع خلال الاجتماع إلى المتطلبات من الكوادر البشرية والفنية الخاصة بالتواجد الأمني في المقار الانتخابية من أجل تقديم كافة التسهيلات للناخبين وتأمين العملية الانتخابية بشكل عام.

وأوضح البيان أنه تم بحث سبل معالجة السلبيات التي رصدت في الانتخابات السابقة ودور كل وحدة أمنية في تنفيذ المهام الموكلة إليها والمسؤوليات المنوطة بها بما يحقق الهدف المنشود وهو إظهار الصورة الديمقراطية الحقيقية للكويت.

وذكر أن الفريق البرجس نقل تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح مؤكدا حرصه على متابعة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات البرلمانية.

وأضاف أنه طالب القيادات الأمنية بمواصلة العمل بنفس العطاء المتميز لتأمين الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة والحرص على أن تكون الأجهزة الأمنية على استعداد تام لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات بما يوفر الطمأنينة لجميع الناخبين والمرشحين.