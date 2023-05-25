دارين العلي



تقديرا لجهودهم وتعاونهم في إنجاز إجراءات موظفي الوزارة، كرم الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف أحمد النما مراقبي شؤون التوظيف التابعين لديوان الخدمة المدنية في إطار التعاون والتنسيق بين القطاع والمراقبين.



ويأتي هذا التكريم نظرا لتعاونهم في إنجاز العديد من المواضيع المتعلقة ببيع الإجازات ومكافآت الأعمال الممتازة وغيرها من الأمور التي تخص موظفي وزارة الكهرباء والماء، وذلك وفق الإجراءات واللوائح المنظمة لقرارات وتعاميم ديوان الخدمة المدنية.



يذكر أن حفل التكريم تم بحضور مدير مكتب وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة سعد الظاهر ومدير إدارة شؤون العاملين في وزارة الكهرباء والماء محمد الأذينة، ومراقب التعيينات عبدالله الطشة، ومدير الخدمات الإدارية عبدالله الذروة، ومراقب المجالس واللجان في إدارة مكتب الوزير عبدالله السنافي.