وقّعت لجنة «زكاة الدرج» الفلسطينية أمس مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع تجهيز غرفة العناية المركزة لمستشفى الشهيد (محمد الدرة للأطفال) في قطاع غزة بدعم من الكويت.



وقال رئيس مجلس إدارة اللجنة عبدالقادر شعبان في تصريح لـ«كونا» إن المشروع جاء بتمويل من «الأمانة العامة للأوقاف» وإشراف «الجمعية الكويتية للإغاثة» في الكويت وتنفيذ لجنة «زكاة الدرج» وذلك بحضور عدد من المسؤولين بالسلطات الصحية بغزة.



وأوضح شعبان أن هذا المشروع يأتي لدعم القطاع الصحي وتطوير مستشفى (الدرة) حتى تتوافر الخدمات اللازمة للمرضى في غزة وسط الحصار المطبق وتردي الأوضاع الاقتصادية وسوء الظروف المعيشية.



وأعرب شعبان عن شكره لسفارة الكويت بالعاصمة الأردنية عمّان المحالة إلى دولة فلسطين وفي مقدمتهم القائم بالأعمال المستشار مبارك الهاجري على ما يبذله من جهد لتذليل العقبات من أجل إنجاح المشاريع الخيرية الكويتية في فلسطين.



وثمن الدعم الذي توليه الكويت أميرا وحكومة وشعبا ومؤسسات لمختلف القطاعات في فلسطين وخاصة منظومة العمل الصحي في غزة.



وكان مستشفى الشهيد (محمد الدرة للأطفال) قد تعرض مطلع أبريل الماضي لأضرار مادية اثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على احد المنازل المجاورة له.